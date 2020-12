Conditions routières : des exigences strictes du ministère des Transports

Avec l'arrivée de l'hiver, des conditions difficiles sont souvent observées sur les routes de la région. Le travail des entrepreneurs chargés du déneigement et de l’entretien revêt donc une importance particulière. Les entrepreneurs à contrat, qui représentent 80 % de la force de frappe du ministère, et les employés de Transports Québec, qui représentent 20 %, sont soumis à des exigences strictes de la part du ministère des Transports.

Dès le début des précipitations, les entrepreneurs doivent se rendre sur leur circuit afin d’amorcer le grattage et l’épandage. Ils doivent poursuivre ce travail sans relâche jusqu’à ce que la tempête prenne fin.

Conseiller aux communications chez Transports Québec, Luc Adam explique qu'un nouveau système implanté dans les camions des entrepreneurs et dans ceux du ministère permet d'assurer un contrôle sur la qualité des travaux effectués.

Ce qu’il y a vraiment de nouveau cette année, c’est qu’il y a une surveillance qui est faite de tous les entrepreneurs par des patrouilleurs du ministère des Transports. Mais en plus de ça, cette année, pour une première année, on a le système de télémétrie dans tous les camions des entrepreneurs. Ça nous permet de savoir où exactement est le camion et quel genre d’opération il fait, grattage, épandage de sel ou épandage d’abrasif , explique M. Adam.

Achalandage des routes

Lorsque prennent fin les tempêtes, les niveaux de services attendus ou l’état dans lequel doit être maintenue la chaussée diffèrent en fonction l’achalandage de la route. Comme l’action du sel est plus efficace avec un achalandage accru, le ministère a des attentes plus élevées lorsqu’il est question de routes passantes.

La route 117, qui est une route de 2500 véhicules et plus, le niveau de service que l’entrepreneur doit atteindre, c’est pleinement dégagé. Que la route, après un certain nombre d’heures après la fin des précipitations, soit complètement dégagée de la ligne blanche à la ligne blanche , indique M. Adam.

Pour les routes dont l'achalandage se situe entre 500 et 2500 véhicules par jour, le ministère exige que soit maintenue une zone dégagée de 3 mètres au centre de la chaussée. Pour les routes dont l'achalandage est de moins de 500 véhicules par jour, il est exigé que de l'abrasif soit répandu sur la neige durcie, aux intersections, dans les côtes et dans les courbes.