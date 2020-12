La gestion de la COVID-19 plus critiquée en Alberta et au Manitoba, selon un sondage

Un sondage mené par l’Institut Angus Reid montre que les partis en place dans les provinces les plus sévèrement touchées par la deuxième vague de la pandémie font face à un mécontentement grandissant de leur population. En Alberta et au Manitoba par exemple, les partis d’opposition ont beaucoup gagné en popularité au détriment des partis au pouvoir.

Selon l'étude, le Manitoba et l’Alberta sont les deux seules provinces où moins de la moitié de la population sondée pense que leurs responsables politiques ont fait un bon travail pour contenir la pandémie.

Pour le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, ce taux d’approbation est de 31 % tandis que le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, reçoit 41 % de résultats favorables. En comparaison, à Terre-Neuve-et-Labrador, la province avec le plus haut taux de satisfaction, plus de neuf participants au sondage sur dix approuvent l’action de leur gouvernement.

Au Manitoba et en Alberta, moins de la moitié des sondés sont satisfaits de l'action de leurs gouvernement pour contenir la pandémie. Photo : Radio-Canada

Insatisfaction avec la deuxième vague

Presque partout au pays, les gouvernements provinciaux ont vu l’appui de la population à leur politique de gestion de la pandémie baisser en cinq mois.

Alors que la première vague de la pandémie commençait à reculer, les dirigeants de partout au pays ont bénéficié d’un large appui de la part de leurs électeurs sur la question de la gestion de la COVID-19, explique l’article de l’institut de sondage. Au fur et à mesure que les infections ont augmenté au pays, de nombreux Canadiens ont commencé à avoir une vision moins optimiste .

Entre juin et novembre, le Manitoba et l’Alberta ainsi que l’Ontario, ont respectivement perdu 39 , 34 et 26 points de popularité sur leur action contre la COVID-19, selon Angus Reid.

Entre juin et novembre, les gouvernements albertains et manitobains ont perdu plus de 30 points d'approbation sur leur gestion de la pandémie. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, l'étude montre les différences de popularité entre les premiers ministres et les directeurs de santé provinciaux. Dans tout le Canada, ces derniers sont plus populaires que les chefs de gouvernement, à l’exception du Québec et de l’Ontario.

Méfiance envers les politiques économiques

Entre juin et novembre, les populations des différentes provinces étaient moins satisfaites de la réponse économique de leurs gouvernements.

Encore une fois, le Manitoba et l’Alberta font figure de mauvais élèves selon les chiffres du sondage avec seulement 39 % des sondés contents de la politique économique de Brian Pallister et Jason Kenney.

Néanmoins, c’est Terre-Neuve-et-Labrador qui enregistre le plus haut taux d'insatisfaction selon l’étude avec 28 % d’approbation.

Cette province pétrolière de l’Atlantique a en effet sombré dans une crise inédite et était déjà aux prémices de la pandémie au bord de la faillite.

Conséquences sur les intentions de vote

Le Manitoba et l’Alberta deviennent les provinces les plus critiquées par leur population, selon l’étude. Et ce mécontentement profite aux partis d’opposition.

Ainsi, le Parti conservateur uni se retrouve talonné par le Nouveau Parti démocratique ( NPDNouveau Parti démocratique ) qui revient à quatre points de différence dans les intentions de vote.

Le Parti conservateur uni récolte 43 % des intentions de vote des électeurs décidés et le NPD en récolte 39 %, laissant 10 % des intentions de vote au Parti albertain. Photo : Radio-Canada

Au Manitoba, le NPD NPD de Wab Kinew est même passé devant le chef du Parti progressiste-conservateur, Brian Pallister, selon les chiffres du sondage.

Les intentions de vote des Manitobains interrogés montrent que le NPD récolterait 40 % des voix contre 39 % pour les conservateurs. Photo : Radio-Canada

Ailleurs au Canada, les gouvernements en place gardent une avance considérable sur leur opposition dans les intentions de vote.

Au Québec par exemple, la Coalition avenir Québec ( CAQCoalition avenir Québec ) de François Legault a vu son avance sur le Parti libéral du Québec ( PLQParti libéral du Québec ) fondre, mais garde une solide marge de 13 points d'avance.

La CAQ récolte 37 % des intentions de vote des électeurs décidés, contre 24 % pour les libéraux, 14 % pour le Parti québécois et 13 % pour Québec solidaire. Photo : Radio-Canada

Trois élections provinciales se sont déroulées durant l'année 2020, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Pour ces provinces, les gouvernements en place ont été réélus.