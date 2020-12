Les États visés par un recours pro-Trump dénoncent une « réalité parallèle »

Dans des documents distincts, les procureurs du Michigan, du Wisconsin, de la Pennsylvanie et de la Georgie, trois démocrates et un républicain, ont repoussé les allégations de leur homologue du Texas, Ken Paxton, les démocrates l'accusant même, ainsi que ceux qui soutiennent son recours, de vouloir pervertir la démocratie.

Ces derniers cherchent à construire une réalité parallèle surréaliste , a par exemple dénoncé le procureur général de Pennsylvanie, le démocrate Josh Shapiro, dans le mémoire déposé devant le plus haut tribunal du pays.

Les efforts déployés par le Texas pour que ce tribunal choisisse le prochain président n'ont aucun fondement en droit ou en fait , a-t-il écrit, reprochant aux plaignants d'organiser un soulèvement concerté contre l’autorité publique.

La Cour ne devrait pas se plier à cet abus séditieux du processus judiciaire et devrait envoyer un signal clair et sans équivoque que de tels abus ne doivent jamais être reproduits , a-t-il ajouté, dénonçant une démarche faustienne équivalant à vendre son âme au diable.

Le Texas invite cette cour à renverser le vote du peuple américain et à choisir le prochain président des États-Unis. Josh Shapiro, procureur général de Pennsylvanie

Le procureur général de la Georgie, Chris Carr, un républicain, a pour sa part fait valoir que deux recomptages avaient confirmé la victoire de Joe Biden, ajoutant que l'État était sorti victorieux de toutes les contestations électorales auxquelles il faisait face devant les tribunaux.

Le Texas demande néanmoins à cette cour de transférer les pouvoirs électoraux de la Georgie au système judiciaire fédéral , a-t-il déploré. Le respect du fédéralisme et de la conception constitutionnelle interdit ce transfert de pouvoir, mais cette cour ne devrait même pas aborder cette question.

Les alliés du président Trump, qui ont échafaudé des théories conspirationnistes sans présenter de preuves crédibles, ont multiplié les recours devant les tribunaux, essuyant jusqu'ici une cinquantaine de revers.

106 représentants républicains se greffent au recours

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, s'est d'emblée tourné vers la Cour suprême, devant laquelle les États peuvent déposer des poursuites dans des litiges les opposant à d'autres États.

Contestant la légalité du vote postal dans les quatre États clés visés par sa poursuite, il avance que le vote des grands électeurs de ces États, prévu le 14 décembre, ne peut pas avoir lieu avant que les assemblées législatives de ces États aient enquêté sur ce qu'il présente comme des irrégularités.

En plus des procureurs généraux de 17 États, tous républicains, appuyant la démarche de leur homologue du Texas, 106 élus républicains de la Chambre des représentants, dont des alliés notoires du président comme Jim Jordan, ont par ailleurs à leur tour soumis un mémoire appuyant le recours, jeudi. C'est plus de la moitié des élus du camp républicain.

La liste exclut notamment le nom de celle qui est troisième dans la hiérarchie républicaine à la Chambre, Liz Cheney, qui n'est pas une partisane de M. Trump, mais aussi, fait plus surprenant, celui de Kevin McCarthy, le leader de la minorité républicaine à la Chambre.

Au cours des derniers jours, l'initiateur du mémoire, le représentant Mike Johnson, a envoyé un courriel à ses pairs, soulignant que Donald Trump attendait impatiemment la liste finale des signataires. Un message clair vu la tendance du président à attaquer ceux à qui il reproche un manque de loyauté.

Mercredi, le président sortant a lui-même présenté, en tant que citoyen et non comme président, une motion demandant au plus haut tribunal du pays de le laisser se joindre au recours, qu'il a présenté sur Twitter comme celui qui compte .

Les quatre États attaqués en cour représentent 62 grands électeurs. Joe Biden totalise 306 grands électeurs, bien plus que les 270 qu'il lui fallait pour remporter la présidentielle, contre 232 pour Donald Trump.

Le président désigné a devancé son adversaire par plus de 7 millions de voix, soit 4,4 points de pourcentage.