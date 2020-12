La pandémie a (aussi) engendré de belles histoires entrepreneuriales

Si je voulais décrire l'année 2020, je dirais le mot "résilience". Résilience pour nos entreprises qui, pour plusieurs, ont su se réinventer face à l'adversité pour tirer leur épingle du jeu , affirme la directrice générale de la Chambre de commerce de Lévis, Marie-Josée Morency.

C'est le cas de Groupe Satir Productions, d'abord spécialisé dans l’événementiel à Lévis, qui a démarré une nouvelle entreprise de diffusion sur le web.

À la suite de l’annonce de l’interdiction des rassemblements, les annulations de congrès, de spectacles ou autres événements se sont accumulées. Quand le Québec a été mis sur pause, l’équipe de jeunes entrepreneurs s’est réinventée pour rester en vie.

COVID-19 : quel cauchemar pour les gens en événementiel! On a été les premiers avec les collègues de l'hôtellerie à recevoir la claque au visage , se rappelle le président de l’entreprise Hugo Aubin-Nadeau.

Hugo Aubin-Nadeau est président du Groupe Satir Productions Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Ça faisait plusieurs années qu'on diffusait des événements qui avaient lieu en salle sur le web. Là, il a fallu changer notre façon de penser et réfléchir les événements pour le web , explique l’entrepreneur originaire de Bellechasse.

L’équipe a donc créé un studio dans une salle du Complexe 2 glaces Honco à Lévis. Formations en ligne, soirées festives, congrès, diffusés sur le web : la salle roule à plein régime.

Depuis deux mois maintenant, on est retourné à la rentabilité. C'est un tour de force dans le domaine de l’événementiel présentement. Hugo Aubin-Nadeau, président et directeur des ventes chez Groupe Satir Productions

Le studio du Groupe Satir Productions au Complexe 2 glaces Honco à Lévis Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

De technicien de son à livreur d’épicerie

Le chemin a pourtant été sinueux. Durant les nuits blanches alimentées par le stress qui ont été nécessaires pour monter ce projet, il était impératif de garder l’équipe en place.

Distribution de pneus, livraisons de colis et d’épicerie : toutes les occasions de faire travailler la quinzaine d’employés ont été saisies.

Ils ont fait preuve d’une résilience incroyable, ce qui est fou là-dedans — et c'est ce qui nous touche beaucoup —, c'est que notre équipe était dès le premier jour en mode solution au lieu de s'abattre sur son sort , se réjouit M. Aubin-Nadeau.

Ces entreprises qui se voulaient au départ éphémères feront désormais partie de l’offre de services offerts par Groupe Satir Productions.

Maintenant, on a des véhicules réfrigérés et on fait des livraisons d'épicerie. C'est quelque chose qui va rester pour nous après la pandémie. C’est une nouvelle branche dans nos entreprises , affirme Hugo Aubin-Nadeau.

Effervescence pour le commerce de détail

La soixantaine d’entreprises qui ont fermé leurs portes en 2020 sont principalement dans le domaine de la restauration. En contrepartie, la Chambre de commerce de Lévis a remarqué une recrudescence dans le commerce de détail .

Ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas éphémère. Il faut que ça perdure et ce n’est pas nécessairement né en raison de la COVID-19 , précise Mme Morency.

La directrice générale de la Chambre de commerce de Lévis, Marie-Josée Morency Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Et que dire de Monsieur Bubble

Monsieur Bubble est pour sa part l’une des entreprises qui ont vu le jour en pleine pandémie. Benoît Labbé et son partenaire d’affaires Patrick De Lair ont eu l’idée de démarrer un comptoir de thé aux perles, mieux connu sous le nom de Bubble Tea.

Après avoir créé les recettes, le menu et l’image de marque, les entrepreneurs ont ouvert boutique en juillet.

On n'a pas été en mesure de voir encore le cycle de ventes annuelles par contre on est rendu au mois de décembre et les gens font la file à tous les jours à l'extérieur , rapporte M. Labbé.

Monsieur Bubble, à Lévis, a ouvert ses portes en juillet. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Même si c’est contre leur nature d’accueillir les clients en leur demandant de se laver les mains et d’attendre dehors, le concept connaît un succès fou.

On a une carte fidélité. Dans le premier mois d'opération, on avait des gens qui étaient à leur deuxième carte , fait valoir le commerçant. Les gens nous demandent qu'est-ce qu'on met dedans pour les rendre accros! rigole-t-il.

Les gens ont besoin d'un petit quelque chose qui réchauffe le cœur et on a mis le doigt sur le bon produit. Bruno Labbé, copropriétaire du Monsieur Bubble à Lévis

Vivement un retour à la normale

Malgré ces histoires à succès, les entrepreneurs ont hâte que les beaux jours reviennent. On va arriver à la fin de l'année fatigués et contents que ce soit fini. On doit une fière chandelle à nos employés , tient à souligner Benoît Labbé.

Bruno Labbé, copropriétaire de Monsieur Bubble à Lévis Photo : Radio-Canada

Pour sa part, Hugo Aubin-Nadeau a vu son chiffre d’affaires diminuer de 1,5 M$ durant la dernière année.

L’équipe a bien hâte d’entendre à nouveau le son d’une salle pleine à craquer ou d’une foule en délire lors d’un spectacle.

Si les technologies ont démontré tout leur potentiel pour effectuer des événements en ligne, rien ne vaut le réel contact humain.