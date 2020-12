Une tourtière au fromage en grains : la tourtine est née!

Le restaurant Baron BBQ a débuté ses activités en pleine pandémie de COVID-19. Devant la fermeture obligatoire des restos décrétée par Québec, les propriétaires ont dû songer à un plan B.

On a fait du take-out, on a essayé toutes sortes de trucs, on a un grill en arrière. On faisait du poulet portugais, j'avais besoin d'un petit quelque chose pour les Fêtes, mais différent, au lieu de faire des grosses boîtes, car on ne savait même pas si les gens allaient pouvoir se réunir , a expliqué Julien Fortin, copropriétaire du restaurant ambroisien.

C'est là qu'est née l'idée de conjuguer ces deux mets typiques, en y ajoutant une certaine touche raffinée. Boeuf brisket, porc effiloché, qui est fait dans le fumoir à l'arrière. On a fait une sauce demi-glace, c'est un fond maison avec du foie gras, les traditionnelles pommes de terre en cube, puis fromage en grains de la fromagerie Boivin , a énuméré Julien Fortin en faisant la liste des ingrédients de leur création.

La tourtine a été conçue au restaurant Baron BBQ à Saint-Ambroise. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

La réponse des consommateurs a été fulgurante. Au départ, le restaurant produisait une cinquantaine de tourtines par semaine. Aujourd'hui, c'est près de 300. On a fermé le restaurant take-out, on a pris tous nos employés, on les a mis sur les tourtines. On va engager du monde la semaine prochaine. On va sûrement doubler le nombre d'employés , a annoncé le restaurateur.

La tourtine n'est toutefois disponible qu'au magasin de Baron BBQ. Les clients de l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean devront donc patienter.

Et si le débat sur l'endroit où a été inventée la poutine se poursuit toujours entre Drummondville, Warwick, Victoriaville et d'autres municipalités, il sera toujours clair que la tourtine a été conçue à Saint-Ambroise.

D'après un reportage de Louis Martineau