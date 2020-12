Xbox lancera au printemps son service de jeu en nuage sur PC et iOS

À compter du printemps 2021, les adeptes de Xbox ne seront plus limités à l’utilisation de leur console ou de leur téléphone Android pour jouer à leurs jeux vidéo préférés en nuage. Microsoft a annoncé jeudi dans un billet de blogue étendre son service xCloud aux PC et appareils iOS.

Les fans de la franchise Halo, dont le prochain titre, Infinite, est prévu à l’automne 2021, pourront donc espérer jouer à ce jeu vidéo sur le navigateur web de leur ordinateur ou sur celui de leur iPhone.

Bien que le service xCloud fonctionne sur l’application mobile Xbox d’Android, les restrictions de l’App Store imposées aux plateformes de jeux en nuage les forcent à se contenter d’une application web pour les produits iOS, moins favorable à l’immersion.

xCloud imite donc ses camarades GeForce Now et Amazon Luna, qui offrent également une version de leur plateforme compatible avec les fureteurs des iPhone et iPad.

La bibliothèque de jeux en nuage de l’abonnement Xbox Pass Ultimate, qui compte quelque 150 titres, est déjà offerte depuis septembre aux propriétaires de téléphone intelligent Android, ce qui laissait les adeptes de produits Apple sur leur faim.

Quel que soit l’écran que vous choisirez, nous voulons qu’il soit facile pour vous de continuer de jouer et de vous connecter avec vos amis. Jerret West, chef marketing pour Xbox

Le passage à la diffusion en continu change la donne pour les joueurs et joueuses, qui n’ont plus besoin d’un équipement très puissant pour jouer à des jeux vidéo plus lourds. Seule une connexion Internet de qualité est nécessaire pour lancer une partie.