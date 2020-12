Une place attendait Audrey Gagnon dans un centre d’hébergement la veille du drame

Une des intervenantes de la DPJ qui a suivi le dossier de la petite Rosalie Gagnon en avril 2018 confirme qu’elle avait trouvé une place pour sa mère et elle dans un centre d’hébergement. Par contre, cette intervenante n’a pas été en mesure de reparler avec Audrey Gagnon pour l'en aviser avant le drame.

Ce témoignage de l’intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) était le dernier à être entendu lors de l'enquête publique de la coroner, Me Géhane Kamel, sur le meurtre de la petite Rosalie.

Il permet de mieux comprendre ce qu’il s’est passé entre le départ précipité d’Audrey Gagnon et sa fille de deux ans de la maison d’hébergement Marie-Rollet le 12 avril 2018 et le meurtre survenu cinq jours plus tard.

Lors de l’appel du 16 avril, j’ai un bref échange avec Mme Gagnon, je comprends qu’elle va bien. Elle m’exprime qu’elle aimerait avoir une place dans un centre d’hébergement et qu’elle préférerait cette option à celle de rester chez l’ami qui l’accueille à ce moment , a raconté l’intervenante dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

Cette dernière a ajouté avoir mentionné à Audrey Gagnon qu’elle allait l’aider. En fin de journée, l’intervenante a laissé un message sur la boîte vocale de la mère de Rosalie pour lui annoncer qu’elle avait trouvé une place en maison d’hébergement.

L’intervenante a expliqué ensuite qu’elle était en formation le 17 avril et qu’elle avait l’intention de rappeler Audrey Gagnon le lendemain.

Finalement, il sera trop tard. Le soir du 17 avril, Audrey Gagnon a tué sa fille de deux ans avec une arme blanche avant de l'abandonner dans un bac à ordures. Elle purge présentement une peine d'emprisonnement à vie après avoir plaidé coupable du meurtre non prémédité de la petite Rosalie.

J’ai des frissons

Lors du témoignage de l’intervenante de la DPJ, la coroner Me Kamel est intervenue à nouveau pour rappeler qu’elle admire beaucoup le travail de toutes les intervenantes. Je ne veux pas que vous voyiez un jugement dans ma question. Mais, je dois quand même dire que quand je lis vos notes, j’ai des frissons, c’est ma fibre maternelle. J’aimerais que vous me disiez à quel moment vous devenez inquiète pour Rosalie , s’interroge la coroner.

L’intervenante de la DPJ a alors admis avoir été inquiète pour la situation d’Audrey Gagnon et de sa fille le 13 avril 2018, lorsque la Maison Marie-Rollet l’a informée du départ de cette dernière et de la crise qui a mené à son expulsion. Mais je n’avais pas d'inquiétude par rapport à la sécurité immédiate de Rosalie , a souligné l’intervenante.

La coroner Géhane Kamel Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Depuis le début des audiences, tous les témoins ont mentionné qu’Audrey Gagnon était une bonne mère qui avait le bien-être de sa fille à coeur.

Audrey Gagnon durant son témoignage a, elle aussi, mentionné que la relation avec sa fille se passait bien et qu’elle voulait la protéger d’une enfance difficile, comme celle qu'elle a vécue.

Dans ses interventions, la coroner Me Kamel a cependant laissé entendre à plusieurs reprises qu’elle ne pouvait faire autrement qu’observer une situation potentiellement explosive à la lumière des témoignages qu'elle a entendus depuis lundi.

Les intervenantes de la Maison Marie-Rollet ont décrit une femme calme et agréable au début de son séjour en février 2018, mais ont admis que le comportement d'Audrey Gagnon envers elles s'était détérioré avant son départ. Elles parlaient alors d'une femme qui haussait le ton et qui sortait tard le soir pour prendre des marches.

Elles ont cependant toujours réitéré qu'à aucun moment Audrey Gagnon ne s'est montrée agressive envers sa fille.

Volet recommandations

Le contre-interrogatoire de l’intervenante de la DPJ se poursuit vendredi matin.

Ensuite, la coroner entendra les nombreuses recommandations des partis d’intérêts dans le dossier. C’est l’avocat d’Audrey Gagnon, Me Marco Robert, qui présentera les recommandations de cette dernière.

L’avocat qui représente la DPJ prendra également la parole, Me Luc de la Sablonnière, ainsi que l'avocate de la Maison Marie-Rollet, Me Maryse Carré.

Rappelons que cette enquête publique a été commandée par la coroner en chef en mai 2020, à la suite des conclusions de l’enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dans laquelle des lacunes communicationnelles entre la DPJ et la Maison Marie-Rollet ont été soulevées.