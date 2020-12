La passion des échecs s’est-elle emparée de l’Abitibi-Témiscamingue?

Le propriétaire des boutiques Joubec, Éric Raymond, a vu les ventes de jeux d'échecs monter en flèche au cours des dernières semaines.

On a même une petite pénurie de jeux d’échecs. C’était déjà difficile d’avoir de la marchandise, et là on a beaucoup de demandes, donc c’est encore plus difficile, rapporte-t-il. J’ai eu une pénurie dans les dernières semaines, mais là j’ai augmenté mes quantités [de commandes] et ça commence à rentrer.

La passion des échecs a même atteint sa propre famille : ses trois enfants se sont inscrits à des cours d’échecs après avoir vu la série Le jeu de la dame.

L'actrice Anya Taylor-Joy dans la minisérie Le jeu de la dame (The queen's gambit), de Netflix. Photo : Netflix

Le responsable du Centre échiquéen de Val-d’Or, Jason Labrecque, a constaté deux ou trois nouveaux visages aux tournois depuis la diffusion de la série, mais indique que l’engouement se fait davantage sentir dans les grands centres, notamment à la Fédération québécoise des échecs à Montréal.

Eux, le téléphone ne dérougit pas depuis fin octobre, début novembre. Ils se font appeler pour savoir quel est le club d’échecs le plus proche ou comment on fait pour avoir des cours, acheter des livres d’échecs. Il y a plus de vigueur à Montréal, j’avouerais, reconnaît-il.

Cependant, à Rouyn-Noranda, les enfants semblent s’intéresser davantage aux échecs depuis deux ou trois ans, selon Vincent Cloutier Saint-Gelais, président du Club Échecs et Maths de Rouyn-Noranda.

Bien franchement, par année, je peux avoir 300 inscriptions pour deux sessions au total, avec des camps d’été également , souligne-t-il.

Ce club a été créé il y a plus de 30 ans par Michel Picard, qui donnait des cours d’échecs dans la région. Alain Authier, membre du Centre échiquéen de Val-d’Or et joueur de longue date, se souvient d’un engouement pour les échecs dans les années 1970 et 1980.

Ce qui arrive, c’est que ça s’est développé chez des étudiants. Au Cégep, dans le temps, on avait une équipe très forte de joueurs d’échecs, mais la plupart de ces joueurs-là ont quitté la région et continué les échecs dans d’autres régions, comme l’Outaouais, raconte-t-il.

Gilles Saint-Pierre, un joueur vétéran de Rouyn-Noranda, se rappelle lui aussi qu’il y a quelques décennies, les échecs connaissaient une meilleure vitalité.

Les joueurs qui étaient actifs [...] à l’époque ont quitté la région pour toutes sortes de raisons et le bassin de joueurs à Rouyn-Noranda ne s’est jamais vraiment remis de ça , indique-t-il.

Des joueurs d'échec en action lors d'un tournoi organisé par le Centre échiquéen de Val-d'Or. Photo : gracieuseté Centre échiquéen de Val-d'Or

Toutefois, la pandémie a peut-être retardé la hausse de popularité du jeu. Avant la crise sanitaire, Vincent Cloutier Saint-Gelais se préparait à lancer une entreprise régionale de clubs d’échecs.

La pandémie a tout cassé ça, je n’ai pas pu m’aventurer dans les autres villes pour donner des cours et ainsi augmenter le taux d’intérêt. Je suis un peu pris avec tout ça, alors en ce moment on en arrache un peu, mais ce n’est pas mon premier défi et j’ai l’intention de le surmonter , assure-t-il.

Il compte d’ailleurs relancer son projet quand le contexte sanitaire le permettra.