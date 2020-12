Vaccination : le CHSLD Saint-Antoine prêt à vivre un moment historique

C'est un centre d'importance où l'on retrouve 229 résidents , explique Céline Allard, chargée de projet de la campagne de vaccination COVID-19 du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

On a quand même beaucoup de personnel et on voulait protéger ce centre d'hébergement là. Si la pandémie rentre, si on a une éclosion, c'est beaucoup plus difficile à gérer

Céline Allard, chargée de projet de la campagne de vaccination COVID-19 du CIUSSS de la Capitale-Nationale