Ils tracent eux-mêmes leurs contacts pour éviter les délais du système

Cole Stephens enseigne à l'école primaire Upland de Terrace, dans le nord de la Colombie-Britannique.

Le 1er décembre, il a reçu une lettre l'informant qu'un cas de COVID-19 avait été confirmé à la garderie de son fils.

La contamination datait, selon la correspondance, de la semaine précédente.

Pendant ce délai, il aurait pu potentiellement exposer la communauté scolaire de l’école primaire Upland, où il travaille.

Prévenir plutôt que guérir

Cole Stephens et sa famille ont effectué un test qui s’est révélé positif à la COVID-19 pour les trois.

La première idée de Cole Stephens a été d'avertir ses élèves, car si l’enseignant n’a ressenti de symptômes que mercredi, il estime qu'il était peut-être contagieux lorsqu'il a travaillé, les jours précédents.

Cela signifie que les élèves de ma classe et les personnes avec lesquelles je travaille ont été exposés au virus. Et bien que nous ayons des procédures COVID, ces enfants ont été exposés , explique-t-il.

Cole Stephens indique avoir informé ses collègues de la situation, et a demandé au conseil scolaire de Coast Mountains s'il devait envoyer un courriel à sa classe.

On lui a alors répondu d'attendre les directives de la santé publique. Ce n'est que le 7 décembre, une semaine après que l’enseignant ait su qu'il avait été exposé au virus, qu'un avis a été émis par la régie de la santé du nord.

Un système de traçage submergé ?

Stephen Cole et son épouse craignent que le système ne soit submergé et qu’il ne puisse freiner efficacement la transmission du virus.

Le nombre de cas de COVID-19 dans le nord de la Colombie-Britannique est en hausse, avec jusqu'à 50 nouveaux cas signalés chaque jour, contre moins de 10, il y a un mois.

Cette situation impose, selon eux, une charge supplémentaire au système de dépistage et aux traceurs de contact.

C'est pourquoi Cole Stephens et son épouse, Miranda Leffler, ont pris l'initiative d'avertir les personnes avec qui ils ont été en contact.

Cela semblait être la bonne chose à faire , dit Miranda Leffler.

Je voudrais savoir tout de suite si une personne avec laquelle j'ai été en contact a été déclarée positive , ajoute-t-elle. Elle n'est pas la seule.

De plus en plus de personnes et d'entreprises rendent publiques leurs informations sur les expositions possibles à la COVID-19, parfois même lorsque les responsables de la santé affirment que ce n'est pas nécessaire.

Alerter rapidement

Andrée Harmel espère que son histoire inspirera d'autres personnes à aller au-delà des règles de base pour aider à stopper la propagation de la COVID-19 en effectuant soi-même le traçage des personnes qu’elles ont côtoyées.

Le 26 novembre, la copropriétaire de Butter Hair and Co., à Terrace, a reçu l’appel d’une cliente qui ressentait des symptômes de la maladie et dont le conjoint avait été déclaré positif.

Andréa Harmel dit avoir demandé aux stylistes ayant travaillé avec la cliente dont elle faisait elle-même partie de s'isoler, même si les autorités sanitaires ne leur avaient pas demandé de le faire.

Cela a potentiellement empêché des choses sérieuses de se produire , souligne-t-elle.

Elle indique que quelques jours plus tard, elle et une autre styliste ont développé des symptômes et ont été déclarées positives.

Avec le recul, elle se dit reconnaissante que sa cliente l’ait prévenu.

Cette alerte lui a permis d'agir quelques jours avant qu'elle ne reçoive l’appel des agents responsables du traçage à la suite d’exposition.

Avec les informations de Andrew Kurjata.