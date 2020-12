COVID-19 : les hospitalisations continuent d’augmenter en Alberta

À titre de comparaison, fin novembre, la province recensait 453 hospitalisations, dont 96 aux soins intensifs.

La médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, avait alors précisé qu’au plus fort de la saison de grippe, il y avait habituellement une trentaine de personnes aux soins intensifs à cause de cette maladie.

Au cours de sa conférence de presse de jeudi, la Dre Hinshaw a rapporté 1566 nouveaux cas de COVID-19 et 13 décès supplémentaires dans la province en 24 heures. Au total, 666 personnes sont décédées des suites de la maladie en Alberta, contre 54 225 qui en ont guéri.

Par ailleurs, le nombre de cas actifs est de 20 163 en Alberta. Près de 47 % de ces cas sont recensés dans la zone d’Edmonton, 36 % se situent dans la zone de Calgary.

Mais la médecin hygiéniste en chef a encore une fois rappelé que le coronavirus ne se souciait pas de la profession, de la race ou de la religion des gens et qu’il faisait fi des codes postaux et des limites administratives.

La Dre Hinshaw déplore que certains groupes ethniques ou communautés soient stigmatisés ou que des travailleurs de la santé et leurs familles soient mis à l’écart.

Tout le monde peut potentiellement être exposé , a-t-elle souligné.

Elle craint qu’à cause de cette stigmatisation, des gens aient peur de se mettre en isolement et d’aller se faire tester. Or, cela est essentiel pour lutter contre la propagation du virus, a-t-elle rappelé.

La médecin hygiéniste en chef est également revenue sur l’interdiction des rassemblements intérieurs et extérieurs annoncée mardi, en même temps que d’autres restrictions supplémentaires.