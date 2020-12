Le confinement ne fonctionne pas aussi bien que souhaité en Ontario

Présentement, le taux de reproduction oscille autour de 1 %, a dévoilé jeudi la Santé publique provinciale, lors d’une mise à jour de ses projections.

La situation est précaire et fragile , a commenté le Dr Adalsteinn Brown, de l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto, en ajoutant que les choses pourraient se détériorer rapidement.

Si le taux était ramené à 0 %, il y aurait tout de même 2000 nouveaux cas par jour, affirme-t-il. Mais si on passait à 3 %, le nombre de nouvelles infections quotidiennes pourrait être de 4000.

Le médecin hygiéniste en chef David Williams va recommander au gouvernement de faire passer certaines régions à un palier supérieur de restrictions. La décision, qui est prise par le cabinet, sera annoncée vendredi.

Toronto et la région de Peel sont en confinement, ou en zone grise selon la classification de la province, au moins jusqu'au 21 décembre.

Présentement, 83 % des cas sont dans les régions confinées et les zones rouges, qui constitue le palier précédent.

Le Dr Williams souligne que les gens se déplacent davantage qu’au printemps, ce qui favorise la propagation du virus. Beaucoup de gens continuent à se déplacer et il va falloir réduire ça , dit-il alors que les Fêtes de fin d'année approchent.

Il rappelle aussi que lors du confinement provincial, la plupart des lieux de travail ainsi que les écoles étaient fermés.

L'Association des hôpitaux a lancé un cri d'alarme, en raison de la hausse des hospitalisations attribuables à la COVID-19. Photo : CBC/Evan Mitsui

Le nombre de personnes aux soins intensifs va demeurer supérieur à 200 en Ontario au cours du prochain mois, selon les prévisions, et cela même si le taux de reproduction du vaccin diminue considérablement.

Le Dr Adalsteinn Brown, qui conseille le gouvernement, note que les hospitalisations aux soins intensifs s’approchent du sommet atteint au cours de la première vague de COVID-19.

Si les restrictions étaient assouplies, prédit le médecin, la situation s’aggraverait considérablement.

Le nombre de patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux ontariens aura des conséquences sur les services disponibles pour les autres patients.

L’Association des hôpitaux et quatre autres regroupements de professionnels de la santé réclament l’adoption de mesures plus strictes pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19.