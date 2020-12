Le stationnement bientôt permis la nuit dans les rues de Rimouski en hiver

Le stationnement dans la rue entre 23 h et 6 h en période hivernale sera bientôt permis dans l'ensemble des districts de Rimouski. Un projet-pilote le permettait dans les rues du centre-ville, en fonction des conditions météo et des opérations de déneigement.

Le stationnement hivernal sur la rue pendant la nuit est présentement interdit du 1er novembre au 15 avril dans toutes les zones sauf celle du centre-ville.

Selon la Ville, la réponse au projet-pilote qui en est à son troisième hiver d'essai au centre-ville a été positive, tant de la part des citoyens que de l'équipe des travaux publics.

Le stationnement nocturne a été permis un peu plus d'un jour sur deux au centre-ville au cours des deux dernières périodes hivernales.

Cet hiver, le territoire de la Ville sera donc divisé en six zones indépendantes dans lesquelles le stationnement nocturne sera permis ou non, selon les conditions propres à ces zones.

Il est tout à fait envisageable, par exemple, que pour un soir on permette le stationnement dans les zones 1, 2 et 3, et qu'on l'interdise dans les zones 4, 5 et 6 parce qu'il y a des travaux de déneigement de prévus à ces endroits-là , explique le maire de Rimouski, Marc Parent.

L'information quant à cette permission sera disponible chaque jour avant 17 h 30 sur le site web de la Ville, sous la forme d'une carte.

Cette carte disponible sur le site web de la Ville de Rimouski sera bientôt divisée en six zones. Lorsque votre zone est rouge, le stationnement nocturne y est interdit; lorsqu'elle est verte, le stationnement de nuit y est permis. Pour le moment, seule la zone du centre-ville est indiquée sur la carte, mais les autres zones seront ajoutées la semaine prochaine. Photo : Ville de Rimouski

Des stationnements alternatifs, indiqués en bleu sur la carte, pourront aussi être utilisés par les automobilistes lorsque le stationnement dans la rue est interdit dans leur zone.

Le règlement permettant l'élargissement du projet-pilote à l'ensemble de la Ville doit être adopté lundi prochain par le conseil municipal et doit entrer en vigueur dans les jours suivants.

Selon le maire, la Ville travaille aussi au développement d'une application qui devrait être disponible l'an prochain.

Cette application devrait permettre de recevoir une notification qui indique si le stationnement de nuit est permis ou non dans sa rue au moment où on la reçoit.

Le projet-pilote sera réévalué plus tard cette année en fonction des commentaires reçus de la part de citoyens et de travailleurs des travaux publics de la Ville.