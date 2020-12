Protégez-Vous ouvre une enquête sur un vol de données touchant ses abonnés

Les adresses courriels de 380 000 personnes, présentes sur deux bases de données de Protégez-Vous, sont vendues sur le web en échange de bitcoins, depuis le 7 décembre. Nous avons pu constater que les mots de passe sont aussi fournis, mais ils sont toutefois cryptés.

Fort heureusement pour les abonnés et ex-abonnés, leurs données de cartes de crédit ne font pas partie de la fuite.

Le magazine n'était pas au courant de cette brèche de sécurité. Quelques minutes après que nous l'en ayons informé, la direction nous a averti qu'une enquête interne était enclenchée.

Protégez-Vous déclenche une enquête interne en concordance avec ses processus de cybersécurité. Message de la direction de Protégez-Vous

Dans un extrait de la liste visible à tous sur un forum web, on peut voir des adresses courriels avec des noms à consonance francophone, une adresse courriel d'un employé de Protégez-Vous et une adresse courriel d'une fonctionnaire du ministère de l'Agriculture du Québec.

Nous sommes entrés en contact avec quatre personnes présentes sur cette liste. Toutes sont des abonnés ou d'anciens abonnés du magazine. Protégez-Vous compte actuellement 97 000 abonnés, en formats papier et numérique.

Selon le PDG de EVA Technologies, spécialiste en cybersécurité, Éric Parent, les personnes présentes sur cette liste s'exposent à des tentatives de hameçonnage par courriel.

Après une brèche comme ça, les attaquants vont souvent utiliser cette liste-là pour envoyer des faux courriels et essayer de se faire passer pour Protégez-Vous. Éric Parent, PDG de EVA Technologies, spécialiste en cybersécurité

L'expert conseille aux abonnés et ex-abonnés du magazine de changer leur mot de passe sur le site du magazine, mais aussi de changer tous leurs mots de passe semblables sur d'autres sites.

On ne sait pas si le vol de données est survenu par quelqu'un à l'interne ou par une attaque extérieure qui aurait exploité une brèche de sécurité.

Les vols massifs de données personnelles sont fréquents ces derniers mois. La plus retentissante au Québec a été celle concernant les millions de membres de Desjardins, mais on peut aussi penser aux cas récents des compagnies Capitale One et Industrielle Alliance.