12,2 M$ pour des entreprises régionales

Six entreprises de la région se partagent 12,2 millions de dollars en subventions versées par lnvestissement Québec.

Parmi elles, A3 surfaces reçoit 3,2 millions de dollars pour développer sa technologie de surface autodésinfectante en aluminium. Ce montant s'ajoute à celui du Mouvement Desjardins, qui investit plus de 2 millions de dollars dans l'entreprise.

A3 surfaces, dont l'usine se trouve dans le parc industriel de Chicoutimi, emploie une dizaine de personnes. L’enveloppe permettra de consolider ces emplois et développer cette technologie innovante, comme l’a expliqué le vice-président médical de l’entreprise, Guy Leblanc.

On devrait être opérationnel à grande capacité à partir d’avril ou mai. En ce moment, on est à l’étape pilote et dans l’étape de terminer nos certifications avec les différentes autorités réglementaires , a-t-il relaté.

Thermafix, un fabricant de verre scellé pour fenêtres résidentielles, commerciales et industrielles qui a pignon sur rue à Saint-Nazaire reçoit aussi un coup de pouce financier. Les 2,5 millions $ reçus faciliteront l’achat d’équipements utilisés pour le trempage du verre et ouvriront la porte à de nouveaux marchés pour l’entreprise jeannoise.

Dans le domaine de la transformation alimentaire, Déliwok obtient 2,3 millions $. La compagnie de Chicoutimi procédera à l’automatisation de sa chaîne de production, laquelle a atteint le maximum de sa capacité.

Investissement Québec verse également 2,1 millions de dollars à Industries T.L.T de Sainte-Monique, au Lac-Saint-Jean. Les fromageries Médard, de Saint-Gédéon, et Saint-Laurent, de Saint-Bruno, ont droit chacune à 1 million $. Médard agrandira ses installations, tandis que Saint-Laurent acquerra une chaîne de production de mozzarella.