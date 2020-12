Les Violons du Roy : Noël comme aux premiers jours

Le projet de Noëls baroques, qui va être mis en ligne samedi à 19 h 30, c'est un gros clin d'oeil au premier disque des Violons du Roy, qui avait été réalisé par la maison américaine Dorian , raconte le chef fondateur de l'orchestre, Bernard Labadie. On peut dire que Simphonies des Noëls, c'est le disque qui a lancé notre carrière internationale .

Bernard Labadie lors de l'enregistrement du concert «Noëls baroques» en novembre 2020. Photo : Elias Djemil

Le répertoire qui sera joué samedi est essentiellement le même que celui retrouvé sur l'album enregistré en 1994, à quelques variantes près.

On y retrouve Les Noëls des instruments de Charpentier, le très célèbre Concerto de Noël de Corelli, celui un peu moins connu, mais tout aussi magnifique de Torelli, et on ajoute au programme la Pifa du Messie de Händel , rappelle le fondateur des Violons.

Les « simphonies des Noëls »

Pour ce premier vrai disque , l'ambitieux jeune chef avait choisi, en 1994, de confier l'enregistrement de l'album au label américain Dorian. Le but était simple : accéder le plus largement possible au marché international et vendre cet album de Noël le plus longtemps possible.

On appelait ça un disque à pattes longues , se souvient Bernard Labadie. Un disque qui ne vend pas des milliers d'exemplaires la première année, mais qui année après année, se vend bien. Ce fut le cas de cet album enregistré en 1994, à une époque où les Violons travaillaient leur style, développaient leur identité.

À ce jour, je crois que c'est encore le plus grand succès de vente des Violons du Roy. Bernard Labadie, au sujet du succès de ce premier album, « Simphonies des Noëls »

Cette plongée dans le répertoire joué lors de l'enregistrement de leur premier album a fait ressurgir de beaux souvenirs chez les musiciens et leur chef.

Bernard Labadie, chef fondateur des Violons du Roy Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

On était absolument fébriles , se remémore-t-il. C'était notre premier vrai disque à nous. On avait fait des accompagnements avec soliste, mais c'était notre premier vrai disque d'orchestre où c'était vraiment le groupe qui était mis en évidence.

Depuis, de nombreux albums ont été enregistrés, mais ce tout premier disque demeure cher au coeur des musiciens des Violons du Roy.

Le chemin de Noël

Étonnamment, malgré le peu de publicité faite à ce sujet, il y aura bel et bien un chemin de Noël en 2020.

Je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'il va y avoir un chemin de Noël 2020, virtuel, et il va être diffusé sur les plateformes web de Radio-Canada, live, le 23 décembre, comme on fait chaque année. On sera là, et on sera là en force!

D'ici là, le concert Noëls baroques est offert gratuitement aux amateurs de musique à compter de 19 h 30 sur la chaîne Youtube des Violons du Roy.