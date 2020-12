Aide au recouvrement des petites créances : le coup d’épée dans l’eau de Québec

On a un jugement, mais on a l'impression qu'on ne va jamais récupérer la somme qui nous est due.

Mme Tardif aurait pu se tourner vers un huissier, qui a le pouvoir de saisir certains biens pour forcer l’autre partie à payer son dû. Mais il en coûte des centaines de dollars, même si, en bout de piste, l’huissier n’est pas en mesure de saisir quoi que ce soit.

Pour encourager les particuliers comme Mme Tardif à faire appel à un huissier malgré le risque financier, l’ancienne ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, avait mis sur pied un projet pilote.

De mars 2019 à septembre 2020, l’État allait assumer les honoraires des huissiers.

Deux conditions devaient être respectées :

Si ces deux conditions étaient réunies, l’État payait des honoraires de 200 $ à l’huissier. Je suis certaine que cette nouvelle façon de faire sera bénéfique autant pour les créanciers que pour les huissiers de justice , déclarait Stéphanie Vallée le 18 juillet 2018.

Hélène Tardif était la candidate parfaite pour le projet pilote. Mais elle a frappé un mur : les huissiers qu’elle a contactés ont tous refusé son mandat.

