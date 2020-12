Appui au projet de train léger de Scarborough, même si les coûts ont doublé

Le comité exécutif de la Ville de Toronto a fait un pas de plus vers deux nouveaux projets de train léger qui sont décrits comme étant « prioritaires pour la Ville ».

Lors de sa réunion, jeudi, il a approuvé à l’unanimité une mise à jour sur deux projets d'expansion de transport en commun.

Il s’agit du projet de train léger Eglinton Est (EELRT), une prolongation proposée de la ligne Eglinton Crosstown qui servira la région de Scarborough, et le Waterfront Transit Network (WTN), qui longera le bord du lac Ontario au centre-ville de la métropole.

Le maire de Toronto John Tory a présenté le projet de train léger de Scarborough comme étant essentiel pour améliorer le transport en commun dans la banlieue torontoise mal desservie. Photo : Radio-Canada / Lyne-Françoise Pelletier

Pour le maire John Tory, ces deux projets d'expansion vont énormément bénéficier aux Torontois, surtout les 625 000 résidents du secteur de Scarborough qui, selon lui, sont coupés du reste de la ville .

Nous mettrons les gens en contact avec des opportunités , a-t-il déclaré lors du conseil, en ajoutant qu’il n’y a aucun doute que ces projets inciteront les gens à investir dans ces régions de la ville.

Avec la confirmation de l’approbation du comité exécutif, le dossier sera ensuite présenté la semaine prochaine au conseil municipal de Toronto, qui devra lui aussi approuver la mise à jour.

Le conseil devra aussi approuver les plans de conception des projets de construction, et continuer à travailler sur l'analyse de rentabilisation avant d’en arriver aux débats pour le budget 2022.

Le projet Eglinton Est beaucoup plus cher que prévu

Alors que le projet de la ligne Waterfront va bon train, le coût anticipé du projet Eglinton Est a presque doublé, selon un rapport de la Ville paru à la fin du mois de novembre dernier.

Une carte qui montre les plans préliminaires pour la ligne de train léger Eglinton Est. (archives) Photo : Radio-Canada

Avec un coût initialement évalué à 2,3 milliards de dollars, le coût du projet se chiffre maintenant entre 4 et 4,4 milliards de dollars.

Selon le rapport, cette augmentation est le résultat de changements des plans de transport en commun de Toronto par la province.

En 2019, le gouvernement Ford a repris les rênes des projets d'expansion du réseau de métro, et a prévu de prolonger de trois arrêts la portion est de ligne verte de la CTTCommission de transport de Toronto .

Au mois d'août, Doug Ford annonçait qu'une nouvelle étape a été franchie pour la construction du métro de Scarborough. (archives) Photo : Gouvernement de l'Ontario

Dans le rapport paru en novembre, la Ville a révélé que le coût du projet de la ligne Eglinton Est a dû être révisé à la hausse, parce que les plans de la province pour les trois arrêts de métro impliquent du forage de tunnel supplémentaire.

Doug Ford avait également promis d’étendre la ligne de métro qui se trouve sous la rue Sheppard Est, plutôt que de bâtir une ligne de train léger sur ce corridor comme il était prévu.

Cette décision hausse le coût du projet Eglinton Est, parce que le train léger proposé dans le corridor Sheppard aurait partagé une gare d’entretien et de remisage avec la ligne d'Eglinton. La révision des plans implique que la ligne d’Eglinton nécessitera une nouvelle gare.

Aucune allocation officielle de fonds pour ce projet n’a été faite pour le moment. Les élus de Toronto devront encore discuter des recommandations pour le budget et le calendrier du projet après que le dossier leur soit présenté au conseil municipal la semaine prochaine.

La communauté de Scarborough tient à ce que ce projet voie le jour

Une douzaine d’organismes, dont l’Université de Toronto qui est fréquentée par plus de 14 000 étudiants à son campus de Scarborough, ont fait part de leur souhait que le projet de train léger Eglinton Est se réalise.

Dans une lettre adressée au comité exécutif de la Ville, le recteur de l’Université de Toronto à Scarborough, la PDGprésidente-directrice générale du réseau de santé de Scarborough et le PDGprésident-directeur général du collège Centennial ont aussi souligné que plus de 500 000 patients dépendent de ces institutions pour leurs soins de santé, et que cette ligne de transport en commun leur rendra un grand service.

Le président de la Scarborough Community Renewal Organization (SCRO), Larry Whatmore, a pour sa part indiqué au comité exécutif de la Ville que la majorité des résidents de Scarborough utilisent le transport en commun pour se rendre au travail , et que la réalisation de ce projet raccourcirait leurs trajets de façon importante.

Il a aussi évoqué ce qu’il appelle le déficit d'infrastructure à Scarborough , et a fait part de son espoir que le projet de train léger Eglinton Est reliera des parties de Scarborough qui sont coupées les unes des autres, et reliera Scarborough au reste de la ville .