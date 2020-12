4 Saskatchewanais décèdent de la COVID-19

Deux des personnes décédées avaient plus de 80 ans et vivaient respectivement dans le centre-sud et à Regina. La troisième personne avait entre 50 et 59 ans et elle résidait dans le nord-est de la province. La quatrième personne avait dans la trentaine et elle habitait dans le centre-nord.

La SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan a aussi annoncé 324 cas de plus de coronavirus, ce qui porte le bilan de cas actifs à 4682. En tout, 11 223 Saskatchewanais ont été contaminés par la COVID-19 depuis le début de la crise.

La SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan ajoute que la moyenne des nouveaux cas au cours des sept derniers jours est de 283 cas.

Il y a présentement 138 personnes sont à l’hôpital, dont 31 aux soins intensifs. La majorité des patients à l’hôpital se retrouvent à Saskatoon (47) et à Regina (25).

Répartition des cas dans la province : Région de Saskatoon : 3369

Région de Regina : 2230

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 1349

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 721

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 2348

Extrême nord (Zones extrême nord-ouest, centrale et extrême nord-est) : 1172

Le lieu d'infection de 34 cas est en attente de confirmation.

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 2344 cas

20 à 39 ans : 3946 cas

40 à 59 ans : 2952 cas

60 à 79 ans : 1500 cas

80 ans et plus : 476 cas

L’âge de cinq personnes infectées est en attente de confirmation.

Jusqu’à maintenant, 375 881 tests de la COVID-19 ont été effectués, dont 3476 hier.

Une importante éclosion dans le centre de soins Parkside Extendicare

La présidente de la division ouest du syndicat de l'Union internationale des employés de services (SEIU), Barbara Cape, exige des réponses de l’Autorité de la santé sur la récente éclosion au foyer de soins de longue durée Parkside Extendicare.

12 personnes sont décédées de la COVID-19 depuis qu’une éclosion a été déclarée à la fin du mois de novembre.