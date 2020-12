Les Saguenéens désirent recevoir des matchs en environnement protégé

C'est ce que qu'a confirmé le président de l'équipe, Richard Létourneau, lors d'une entrevue avec Radio-Canada jeudi. Initialement, c'était supposé être deux bulles, soit une bulle la semaine du 20 janvier avec trois jours à trois équipes. Par la suite, il était censé y avoir une bulle au début de février pour six équipes. C'est ce qui était prévu. Maintenant, ce dont on parle c'est peut-être plus une seule bulle pour six ou dix jours , a-t-il avancé.

Richard Létourneau s'attend à avoir une réponse la semaine prochaine de la part de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec . Normalement, on présente notre candidature mardi prochain le 15. On s'attend à ce que d'ici la fin de la semaine prochaine, on sache si effectivement on a été choisi , a-t-il poursuivi.

Rappelons que les Saguenéens avaient participé à un événement en environnement protégé en novembre à Québec. Sept équipes situées en zone rouge, qui autrement ne peuvent jouer en raison des restrictions sanitaires liées à la COVID-19, avaient pris part à six matchs. Les équipes alternaient alors uniquement entre leur hôtel, l'aréna pour les entraînements et celui pour les matchs.

Contrairement aux autres ligues de hockey, la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec peut organiser des matchs, car les équipes sont considérées comme des environnements de sports-études.

Pour l'instant, les activités sont suspendues dans la Ligue, autant au Québec que dans les Maritimes, mais les équipes peuvent continuer à s'entraîner. Les joueurs devraient pouvoir retourner dans leur famille pour la période des Fêtes. Les deux autres ligues junior au pays, en Ontario et dans l'Ouest, n'ont pas encore amorcé leurs activités.

Si Saguenay est choisie, la proximité avec l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) serait utilisée. Il y a un seul aréna ici qui est apte à recevoir du hockey junior majeur, c'est le centre Georges-Vézina. S'il y avait un 2e aréna, ce serait pour les pratiques et ce serait possiblement l'aréna de l'UQAC , a avancé Richard Létourneau.

Pour les retombées

Le président de l'équipe, qui appartient à Saguenay, a expliqué que la demande sera déposée pour profiter des retombées économiques associées à la venue d'autres équipes. C'est pour essayer de redonner à la région au niveau des hôtels. C'est quand même quelques centaines de nuitées d'hôtel , a-t-il chiffré.

D'ailleurs, la proposition des Saguenéens s'appuie sur l'aide de Promotion Saguenay, l'outil de développement économique de la Ville, qui en ce moment sert beaucoup à venir en aide aux entreprises frappées par la pandémie de COVID-19. Je me dois de souligner l'apport de la Ville. La Ville nous a aidés beaucoup avec tout ce qui est structure, les heures de glace, les locaux et tout ça. Promotion Saguenay nous aide au niveau des nuitées , a-t-il mentionné. L'organisme aidera également à absorber une partie des coûts additionnels qui ne peuvent être facturés aux équipes.

Lapierre retranché

Par ailleurs, un des deux joueurs des Saguenéens qui participent au camp d'Équipe Canada junior à Red Deer en Alberta a été retranché jeudi matin. Hendrix Lapierre n'a pas réussi à se tailler une place au sein de l'équipe qui participera au Championnat mondial de hockey junior qui devrait avoir lieu à Edmonton à compter du 26 décembre. Pour sa part, Dawson Mercer est toujours en lice, lui qui avait fait partie de la sélection l'an dernier.

Avec Roger Lemay et Samuel Desbiens