COVID-19 : des renforts déployés à Fort St. James

L'équipe de soins intensifs de quatre ambulanciers paramédicaux spécialisés de Vancouver est arrivée dans ce district du nord de la Colombie-Britannique mercredi. Ils y aident les ambulanciers locaux, qui ont répondu à 95 appels médicaux en novembre - plus que pour n’importe quel autre mois cette année, indique la porte-parole des services de santé d'urgence de la Colombie-Britannique (BCEHS), Sarah Morris, par courriel.

Le personnel médical a reçu 33 appels en 6 jours, alors que la moyenne mensuelle de 50 à 60 appels, ajoute Mme Morris. La communauté n'a cependant qu'un seul petit établissement de soins intensifs.

C'est la première fois que l'équipe d’ambulanciers spécialisés, qui a été créée dans le cadre de la pandémie, est déployée dans une communauté.

Leur rôle principal sera d'aider à transporter les patients atteints de la COVID-19 hors de la communauté et de soutenir les ambulanciers locaux. Un déploiement de quatre jours est prévu, selon les BCEHSservices de santé d'urgence de la Colombie-Britannique .

Mercredi, la Première Nation Nak'azdli Whut'en, adjacente à Fort St. James, a annoncé qu'elle allait entrer en confinement pendant au moins deux semaines dans le but d'aider cette communauté à réduire son taux de transmission alors que son système de soins de santé est sous tension.

Nous vivons quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant, mais nos générations passées l'ont vécu , indique la communauté dans un communiqué.

La Première Nation demande aux membres de la communauté de limiter leurs contacts avec les autres, de porter des masques et de désigner un membre de la famille pour faire les courses.

Les patients sont envoyés dans les hôpitaux de Prince George et de Vanderhoof, et la communauté travaille avec la régie de la santé du Nord et l’autorité sanitaire des Premières Nations de la Colombie-Britannique, indique la chef Aileen Prince.

Elle dit qu'elle espère que ces mesures réduiront la propagation du virus offrant ainsi un sursis à la communauté avant Noël.