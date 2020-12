Un Pouding chômeur pour La Croustade

Éline Guélat et Vincent Jutras ont la dent sucrée. Après leur rencontre à l’École nationale de cirque, en 2016, les deux artistes ont fondé leur propre compagnie, La Croustade, en 2018. Les projets allaient bon train pour le jeune duo : contrat en Suisse, résidence en recherche et développement et premier spectacle prévu l’été dernier pour Montréal complètement cirque. Mais ça, c’était avant que le virus s’en mêle.

Quand le confinement a été décrété en mars, on a décidé de se reposer. Ça a freiné tous nos projets, mais en même temps, ça nous a permis de nous arrêter et de nous reposer des questions avant même de commencer pour vrai , dit Vincent Jutras, qui se spécialise dans l’acrobatie, la danse, la planche coréenne et la planche à roulettes.

Après quelques semaines de repos, la flamme de la création s’est ravivée grâce à Connexion création. Le duo a choisi d’explorer plus en profondeur un concept que leur avait lancé leur conseiller, le comédien Didier Lucien, pendant les deux semaines de développement qu’il avait eu le temps de faire avant le grand enfermement.

On avait fait un exercice où chaque numéro était soit une ouverture, [soit] une clôture de spectacle. Il y avait un enjeu réel; ce n’était pas n’importe quelle scène, mais bien celle qui amorçait et terminait tout! Alors on a choisi de faire une websérie en 12 épisodes, où on offre un début, un fondu au noir et une fin. C’est la personne devant son ordinateur qui doit s’imaginer ce qui a pu se passer , explique Éline Guélat, qui se spécialise en acrobatie, en roue Cyr et en contorsion.

Le résultat, c’est Pouding chômeur, des vidéos empreintes d’humour bon enfant. Le dessert, c’est un peu la métaphore de la mentalité d’Éline Guélat et de Vincent Jutras : miser sur le ludisme, le plaisir du jeu, en espérant que leur public de grandes personnes retrouve son cœur d’enfant. Et le fameux pouding chômeur, la réponse pleine de sucre et d’inventivité qui a émergé des cuisines québécoises après le krach boursier de 1929, a reflété leur désir de mettre un peu de douceur dans les dures semaines du printemps.

Perfectionnistes au possible, les deux artistes ont dû apprendre à lâcher prise au cours du processus de création, qui n’a duré qu’un mois. On aime travailler les numéros longtemps, et avec ce projet, on a découvert une grande liberté, un droit de simplement essayer , dit Éline Guélat.

Le cirque a donc parfois fait place à la marionnette, à la danse, au mime et au théâtre physique. Et pas question de laisser le stress gagner du terrain : Si quelque chose ne fonctionnait pas, ou qu’on commençait à s’obstiner, on prenait un moment pour se rappeler que ça doit rester un jeu. Si ce n’était pas le fun, on passait à autre chose! lance Vincent Jutras.

Ce véritable vide-grenier créatif a déjà servi : les heures d’exploration leur ont permis de présenter un premier spectacle de rue, l’été dernier, et les deux artistes ont hâte de pouvoir offrir des performances devant public lors de leur premier vrai spectacle, prévu pour 2021. Pour le duo, l’avenir semble déjà saupoudré de cassonade.

Pour visionner la websérie, consultez la chaîne YouTube de La Croustade  (Nouvelle fenêtre) .