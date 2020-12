Fermeture des écoles dans la région de Windsor-Essex à compter de lundi

Le Bureau de santé publique de Windsor-Essex annonce la fermeture des écoles élémentaires et secondaires dans la région à partir du 14 décembre.

Puisque le nombre de cas de COVID-19 dans la région de Windsor-Essex grimpe rapidement et qu’on y observe une transmission communautaire soutenue, j’ordonne, en vertu de l’article 22 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le passage de tous les élèves de l’élémentaire et du secondaire à l’apprentissage en ligne/à distance à compter du lundi 14 décembre 2020 , a indiqué par communiqué le Dr Wajid Ahmed, médecin hygiéniste de Windsor-Essex.

L'ordre sera en place du 14 au 18 décembre, après quoi le congé des fêtes débutera. La fermeture des écoles pourrait être prolongée si la situation ne s'améliore pas dans la région.

La santé publique locale confirme 104 nouveaux cas de coronavirus jeudi. Il s'agit d'une deuxième journée consécutive au-delà de la barre des 100 cas.

Plus de détails à venir.