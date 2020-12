MasterCard met fin à sa relation avec Pornhub

Selon plusieurs médias, le groupe Mastercard ne traitera plus les paiements à Pornhub. La nouvelle a d'abord été rapportée par The New Times, avant d'être confirmée par The Globe and Mail, La Presse canadienne et Reuters.

Pornhub est géré par Mindgeek, le géant mondial de la pornographie en ligne.

L'entreprise, basée à Montréal, s'est retrouvée sous le feu des projecteurs après la publication d'un article dans le New York Times révélant que des vidéos de pornographie juvénile et de vengeance pornographique étaient hébergées sur son site web.

Depuis, le PLQ a demandé à Québec et Ottawa de sévir contre ses dirigeants. Les groupes Visa et Mastercard ont également annoncé qu'ils mèneraient des vérifications afin de faire la lumière sur les allégations du célèbre quotidien new-yorkais. Déjà, PayPal, a cessé l'an dernier de traiter les paiements à Pornhub.

Afin de limiter les dégâts, les dirigeants du site web ont annoncé mardi dans un article de blogue une série de mesures qui seront prises pour contrer l'exploitation sexuelle des mineures et la vengeance pornographique.

Dorénavant, seuls les usagers dont l'identité aura été vérifiée pourront téléverser des vidéos. De plus, il sera impossible pour les utilisateurs de télécharger des vidéos; seule la lecture en continu sera permise. Et la modération sera améliorée, promet-on.