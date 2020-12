La démolition du Château Malartic est amorcée

Le maire de Malartic, Martin Ferron, indique que la Ville n’avait plus d’autre choix que de procéder à la démolition, considérant l’état du bâtiment.

C’était devenu dangereux. On a eu des introductions par effraction en quantité ces derniers temps. Les gens arrachaient les panneaux pour entrer à l’intérieur, c’était rendu un endroit qui était squatté. Il y a aussi eu l’effondrement partiel du toit et un manque d’entretien du propriétaire. C’est un bâtiment qui a été laissé à l’abandon pendant plus de 10 ans , rappelle M. Ferron.

Le maire de Malartic déplore le manque de collaboration du propriétaire de l’immeuble dans le dossier.

On n’a malheureusement pas eu de collaboration du propriétaire. On se retrouve avec ce fardeau-là. Ce n’est pas une bonne nouvelle dans le fond, même si on va enlever du paysage de Malartic un bâtiment qui était désuet et dangereux, ça va se faire aux frais des citoyens, même si on va prendre des recours contre le propriétaire , déplore M. Ferron.

Est-ce qu’on va être capables de récupérer de l’argent? On ne le sait pas, mais on peut dire qu’on a affaire à un propriétaire qui n’est pas responsable. Martin Ferron, maire de Malartic

La démolition du bâtiment s'inscrit dans une stratégie quinquennale de la Ville de Malartic visant à revitaliser l'artère principale qu'est la rue Royale. Des discussions sont d’ailleurs déjà entamées entre la Ville et des promoteurs immobiliers pour un futur projet de construction sur le terrain.