Des cadeaux pour récompenser les bons automobilistes

Plutôt que de remettre des contraventions, faire une opération de répression, on intercepte les véhicules qui ont un bon comportement routier, on les fait dévier dans un stationnement et on leur remet un sac cadeau dans lequel il y a différents biens et coupons , explique Louis-Philippe Lussier, qui a participé au projet.

On leur explique ensuite pourquoi on les intercepte et pourquoi ils ont eu un bon comportement routier , continue-t-il.

Ce n’est pas une intervention policière normale. De toute façon, on est des étudiants, donc on n’a pas ce pouvoir-là Louis-Philippe Lussier, étudiant en techniques policières

Les étudiants réjouissent de la réaction des automobilistes, qui se sont montrés surpris et reconnaissants, selon eux. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Les étudiants remettaient cadeaux, café et beignes aux automobilistes prudents. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Des beignes et du café étaient aussi remis aux conducteurs.

Louis-Philippe Lussier se réjouit de la réaction des automobilistes arrêtés , qui se sont montrés surpris et très reconnaissants, selon lui.

D'après les informations de Christine Bureau