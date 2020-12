Quoi lire dans le temps des Fêtes?

CLAUDE BERNATCHEZ, animateur, Première heure

Em (Libre expression)

Kim Thúy

Couverture du roman «Em» Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Je peux dire que c'est mon coup de coeur de l'automne. Je pourrais dire que c'est son meilleur roman. Vous allez plonger dans l'histoire d'orphelins qu'elle suit dès la période de la colonisation; l'histoire avance dans la guerre du Vietnam et au-delà. Un petit roman typiquement Kim Thúy. Vous allez apprécier la finesse de son écriture qui en dit beaucoup en peu de mots.

MAXIME DENIS, journaliste spécialisé en environnement

Les règles d'or de l'excellence : une méthode en 10 étapes... (Marabout)

Bob Bowman, avec préface de Michael Phelps

« Les règles d'or de l'excellence » de Bob Bowman est disponible à la maison d'édition Marabout. Photo : Radio-Canada

Je vous propose ce livre qui a marqué mon année. C'est l'entraîneur de Michael Phelps qui raconte comment être une meilleure personne dans la vie. On découvre tout le parcours de l'athlète, mais aussi le développement personnel avec la méthode, les 10 étapes de la méthode. Il y a de bonnes idées pour cheminer et devenir une meilleure personne parce qu'en 2020, on a du temps en masse pour travailler sur soi.

PASCALE LACOMBE, animatrice, Le Téléjournal Québec week-end

Moka, toutou musical

Isabelle Sciotto

La peluche et le livre Moka Photo : Radio-Canada / Courtoisie

C'est sûr que, dans la prochaine année, mes lectures vont être différentes. C'est pourquoi je vous présente un livre pour bébé. En fait, c'est un duo, il vient avec Moka le toutou musical qui fait de la musique classique pour réconforter les petits. Et le livre permet d'initier les enfants aux instruments d'un orchestre. Un beau duo pour ma cocotte qui s'en vient.

GUILLAUME DUMAS, animateur, C'est encore mieux l'après-midi

N'essuie jamais de larmes sans gants (Alto)

Jonas Gardell

« N'essuie jamais de larmes sans gants » de Jonas Gardell est disponible aux éditions Alto. Photo : Radio-Canada / Courtoisie

C'est un livre bouleversant. Je sais que ce n'est pas une lecture qui est très réjouissante en temps de pandémie. Ça nous ramène dans les années 80, où il y a une autre pandémie, celle du VIH. C'est avant tout une histoire d'amour entre les deux personnages, mais c'est aussi le récit de toute une communauté qui, à l'époque, est ostracisée par le manque de connaissance sur le sida. Un livre dur, mais plein d'humanité. C'est pour moi un incontournable parce que, 40 ans plus tard, on n'a toujours pas trouvé de vaccin pour ce virus.

BRUNO SAVARD, animateur, Le Téléjournal Québec

L'urgence de vivre, Ma vie avec l'Alzheimer précoce (Éditions La Presse)

Sandra Demontigny

Couverture de «L'urgence de vivre, Ma vie avec l'alzheimer précoce» Photo : Radio-Canada / Courtoisie

C'est le récit de Sandra Demontigny, une femme de 40 ans de Lévis, atteinte d'une forme très rare de l'Alzheimer. C'est un livre sur la résilience, puis avec l'année qu'on a eue, c'est bon de lire sur la résilience. D'ailleurs, au début de 2021, on vous présentera un documentaire complet sur la vie de Sandra.

MAUD LEMIEUX, libraire à la Librairie du Quartier

Hiro, hiver et guimauves

Marine Schneider

Couverture de «Hiro, hiver et guimauves» Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Super album publié aux éditions Monsieur Ed (Montréal)! Un beau conte hivernal dans lequel on suit Hiro, une ourse. Elle est curieuse de savoir ce qui se passe pendant que les ours hibernent. Elle va donc sortir de chez elle et faire la rencontre d'Émile, un petit garçon. Les deux vont découvrir la vie de l'un et de l'autre. Un album enveloppant, bien illustré, à lire en famille.

Des souris et des hommes (Alto)

John Steinbeck

Adaptation de l'illustratrice Rébecca Dautremer

Couverture du roman «Des souris et des hommes» Photo : Radio-Canada / Courtoisie