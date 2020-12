Une première carte de Lafrenière déballée en Alberta de retour au Québec

Il a quelqu'un qui a trouvé l'une des 10 cartes , a confirmé Anthony Doyon, copropriétaire de la boutique Imaginaire.

Le monsieur était de Calgary. Le monsieur nous a contactés via e-mail pour nous vendre la carte. On a fait l'acquisition de la carte. On a reçu la carte la semaine passée en boutique et on va faire tirer la carte à un de nos clients , ajoute M. Doyon.

L'objet de collection a été acheté dans un magasin de Calgary.

On voulait être sûr qu'un de nos clients ait cette carte-là qui va passer à l'histoire. On voulait s'assurer que cette carte-là revienne au Québec. Anthony Doyon, copropriétaire de la boutique Imaginaire

La sortie de la série de cartes de hockey Upper Deck contenant la carte du hockeyeur québécois Alexis Lafrenière a déclenché un engouement sans précédent chez les collectionneurs québécois.

La chaîne de boutiques Imaginaire, à Québec, avait même proposé à ses clients qui déballeraient la version la plus rare de la carte de la racheter sur-le-champ au coût de 10 000 $.

Alexis Lafrenière a été repêché par les Rangers de New York au tout premier rang du dernier repêchage de la Ligne nationale de Hockey. Il devrait jouer sa première partie lors de la reprise de la LNH, dont la date de retour n'a pas encore été dévoilée.