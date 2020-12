L'autorisation de vente d’alcool avec des mets à emporter devient permanente en Ontario

Mise en place au cours de la pandémie afin de soutenir les restaurants et les bars, cette mesure devient pérenne, a annoncé le procureur général de l'Ontario, Doug Downey, mercredi soir.

Le secteur est l'un des plus durement touchés par les fermetures et les diverses restrictions pendant la COVID-19. Une autorisation temporaire de vente d'alcool pour une consommation à domicile leur avait été accordée au printemps dernier, et devait s'achever à la fin de l'année.

D'autres changements permanents incluent la suppression d'une exigence de licence pour les services de livraison tiers et la réduction du prix des spiritueux consommés sur place.

Les entreprises agréées peuvent également servir de l'alcool sur les bateaux à quai en vertu des nouvelles règles, et les boissons alcoolisées peuvent être incluses dans les boîtes de nourriture et les boîtes de repas livrés.

La province permettra également aux distillateurs d'alcool de livrer leurs propres produits et de vendre des spiritueux et du vin sur les marchés fermiers.