Des experts dénoncent un recul des droits des travailleurs en Alberta

Les travailleurs albertains ont le droit de refuser d’accomplir un travail qu’ils jugent dangereux ou non sécuritaire. Des changements de termes dans la nouvelle loi ne leur donneraient le droit de refuser un travail que s’il pose un danger clair et immédiat.

Un employé du secteur de la construction qui doit travailler dans une maison contaminée à l’amiante, qui cause des problèmes de santé à long terme, ne pourrait pas refuser une telle affectation , donne en exemple le professeur spécialisé en droit du travail Bob Barnetson, de l’Université Athabasca.

Les employeurs ne seraient plus obligés d’avertir un employé du refus d’un de leurs collègues. Ils ne seraient plus non plus obligés de payer un employé qui a refusé du travail, ce qui les incitera à moins le faire, croit Bob Barnetson.

La loi interdit présentement aux employeurs d’imposer des mesures discriminatoires à un employé qui refuse un travail dangereux.

Elle sera changée pour interdire des mesures disciplinaires , un terme beaucoup plus restreint qui permettra des représailles plus pernicieuses, comme imposer des quarts de nuit permanents à un employé, illustre Bob Barnetson.

Il croit également que les lieux de travail deviendront plus dangereux puisque la loi vide de leur substance les comités mixtes de santé et sécurité au travail. Par exemple, les employés ne seraient plus tenus de participer aux inspections sur les lieux de travail.

Cela prendra donc plus de temps avant que des problèmes soient rapportés, croit Gail Cumming, une experte indépendante qui a travaillé pendant des décennies à la Commission des accidentés du travail.

Ça enlève un outil de pression aux employés. Gail Cumming, experte indépendante en indemnisations des travailleurs

La nouvelle loi permet également d’exempter une entreprise ou une industrie d’une clause du Code de la santé et de la sécurité au travail, sans que cette information soit rendue publique.

Des indemnisations arbitraires et moins importantes

La nouvelle loi annule également de multiples changements faits en 2018 par le gouvernement néo-démocrate aux indemnisations que reçoivent les travailleurs blessés dans le cadre de leur travail.

Un nouveau plafond aux compensations Elle réinstaure, par exemple, un plafond encore à déterminer aux indemnisations qu’un travailleur peut recevoir, ce qui désavantage ceux qui gagnent des salaires élevés. Des indemnisations arbitaires La nouvelle loi élimine la clause qui déterminait qu’un accidenté du travail devait recevoir 90 % de son salaire net et donne le pouvoir à la Commission des accidentés du travail de déterminer le montant des indemnisations. Fin de l'indexation à l'inflation des prestations permanentes La nouvelle loi permettra à la Commission des accidents de travail de déterminer elle-même à quel pourcentage elle indexera les prestations versées aux travailleurs blessés de manière permanente ou à leurs bénéficiaires s'ils ont tués dans le cadre de leur travail. Cela éroderait leur pouvoir d'achat avec le temps, croit Bob Barnetson.

Les travailleurs auront maintenant le fardeau de prouver qu’ils ont subi des traumatismes psychologiques dans le cadre de leur travail, une tâche très difficile, selon le professeur Bob Barnetson.

Seuls les premiers répondants comme les policiers, les pompiers, les ambulanciers et les agents de services correctionnels verraient une demande pour traumatisme psychologique acceptée automatiquement.

Seuls les premiers répondants auront droit à une couverture présomptive pour traumatismes psychologiques. Photo : Wounded Warriors Canada

La nouvelle loi élimine également l’obligation instaurée en 2018 qu’un employeur réintègre un employé accidenté dans son poste. Elle démantèle deux bureaux qui aidaient ou géraient les appels des décisions de la Commission des accidentés du travail.

Le processus deviendra beaucoup plus arbitraire et difficile à naviguer, croit Bob Barnetson.

Ça va rendre la vie de ces travailleurs vulnérables bien pire. On risque de voir beaucoup plus de suicides. Bob Barnetson, professeur de droit du travail à l'Université Athabasca

Tout comme Bob Barnetson, Gail Cumming croit que les mesures contenues dans la nouvelle loi donnent plus de pouvoir et d’argent aux employeurs aux dépens des travailleurs.

Le gouvernement conservateur uni croit que ces changements permettront d’économiser de l’argent aux contribuables, dont 2,25 millions de dollars par année, rien que pour la fermeture des bureaux conjoints de la Commission des accidentés du travail.

Selon le ministre du Travail, Jason Copping, ces changements permettront de réinstaurer un équilibre entre les travailleurs et les employeurs.

La plupart des changements entreront en vigueur au cours de l’année 2021.