Des restaurateurs de Gatineau en colère contre le gouvernement du Québec

La santé publique avait plutôt recommandé de limiter l’accès aux restaurants entre membres d'une même cellule familiale.

Le directeur national de Santé publique, le Dr Horacio Arruda, a fait cette déclaration mercredi à l'Assemblée nationale devant les membres de la Commission de la santé et des services sociaux.

Ça nous jette à terre. On a été complètement mis de côté et on est vus comme un des plus gros vecteurs de propagation du virus alors que ça n’a jamais été prouvé. Sébastien Gandy, copropriétaire de la brasserie À La Dérive

Sébastien Gandy, copropriétaire de brasserie À La Dérive, évalue à environ 80 000 dollars les pertes mensuelles liées aux restrictions sanitaires. Photo : Radio-Canada

Selon M. Gandy, depuis qu’ils ont fermé les restaurants les cas ont continué d’augmenter. Un gouvernement qui coupe la possibilité des gens de la société, d’aller dans des lieux publics qui sont contrôlés, sécuritairement, qu'est-ce que tu penses que les gens vont faire? Ils vont se regrouper chez eux, sans aucune règle sanitaire.

Pour sa part, Cyril Lauer, copropriétaire du restaurant Les Vilains Garçons à Gatineau estime que la situation est "insultante".

Cyril Lauer est co-propriétaire du restaurant Les Vilains Garçons à Gatineau. Photo : Hugo Bélanger

On a investi pas mal pour qu’on puisse respecter les instructions de la santé publique. On suit à la lettre ce qu’on nous demande de faire et on essaye de montrer une image envers les autres restaurateurs. Nous aux Vilains Garçons on porte le masque, on fait attention pour qu’on puisse rouvrir. Mais finalement on apprend que ce n’est même pas la santé publique, mais c’est Legault. J’ai été vraiment énervé quand j’ai entendu ça a-t'il confié en entrevue.

Fatima Semlali, la propriétaire du restaurant Chez Fatima, explique que les restaurateurs ne savent plus sur quel pied danser. Ça joue sur les nerfs: ouvrir, fermer, ouvrir fermer. Chaque fois qu’on ferme, il y a une perte.

Fatima Semlali est la propriétaire du restaurant Chez Fatima. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Plusieurs questions

Entrepreneurs en action du Québec, qui regroupe plus de 1800 entreprises et restaurants, soutient qu’un grand nombre d’entreprises du Québec sont au bord du gouffre financier. Son porte-parole, Benoit Girouard, demande au ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé de dévoiler ses modélisations.

Où sont ses chiffres , demande M. Girouard. Nous faire croire qu'à partir de septembre qu'ils avaient modélisé ce qui s'en venait en ce moment. Les restos et les gyms ne sont pas responsables de ce qui se passe en ce moment, ça vient d'ailleurs et probablement qu'ouvert ou fermé, on aurait été au même endroit.

Pourquoi nous avoir fermé dès septembre? L'Ontario nous dit que les restaurants ne sont pas un vecteur , conclut-il.

Pour le député de Pontiac André Fortin, le gouvernement Legault aurait dû donner l'heure juste à la population plutôt que de faire porter le fardeau de la décision à la Santé publique.

Aujourd'hui on se rend compte que c’est une décision politique, c'est correct de le faire, mais y’a un leadership à assumer derrière ça également, le premier ministre aurait pu jouer franc jeu avec les Québécois et leur dire : la santé publique m’a fait une recommandation, mais on choisit d’aller plus loin pour protéger, pour limiter la propagation du virus , soutient M. Fortin.

Jeudi, le ministre Dubé s’est exprimé sur la question et dit assumer toutes les décisions, les faciles comme les moins faciles .

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Et la fois qu’on est allé plus loin que la recommandation de la santé publique, je l'assume pleinement. Je demande à l'opposition, où est-ce qu’on serait aujourd’hui si on n’avait pas fermé les bars et les restaurants. Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

Le ministre a fait cette déclaration alors que le Québec a enregistré 1842 nouveaux cas de COVID-19 et 33 décès supplémentaires jeudi. Le nombre total de personnes infectées au Québec s'élève à 158 310.

Arrimer l'Outaouais avec Ottawa?

La Chambre de commerce de Gatineau demande au gouvernement de repenser sa position, surtout pour la région de l'Outaouais.

On est sensibles au fait de la santé publique et la flambée des cas qui nous préoccupe dans la région. Mais dans la région d’Ottawa-Gatineau, le nombre de cas semble similaire , soutient Stéphane Bisson, président par intérim de la Chambre de commerce de Gatineau.

Est-ce qu’on est en mesure d’arrimer les mesures sanitaires de manière à ce qui est permis du côté d’Ottawa, on le permet aussi du côté de Gatineau? Cela nous permettrait d’avoir une meilleure approche.

Sébastien Gandy, copropriétaire de la brasserie À La Dérive est du même avis. Nous en plus, on a une situation particulière en Outaouais; Ottawa n'a jamais fermé les terrasses alors que nous, tous les clients qui voulaient être servis sont allés à Ottawa. On le voit en ce moment, quand ils ont rouvert les salles à manger du côté d'Ottawa, il n’y'a pratiquement plus personne qui vient chercher du "take-out".

Avec les informations de Catherine Morasse et de Frédéric Pepin