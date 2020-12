Femmes et filles autochtones disparues et assassinées : le Yukon dévoile sa stratégie

Avec son rapport Changing the Story to Upholding Dignity and Justice : Yukon's MMIWG2S+ People Strategy, le Yukon souhaite répondre à celui de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées publié en juin 2019  (Nouvelle fenêtre) .

Le document présentait 231 appels à la justice, des mesures qui, selon le rapport, doivent être prises par les gouvernements et les Canadiens afin de mettre fin au génocide contre les femmes et les filles autochtones.

Le rapport yukonnais fait suite à un an de consultation avec les membres des familles, les gouvernements et les dirigeants des Premières Nations. Il propose une stratégie qui s'articule autour de quatre thèmes et propose des moyens d’atteindre la dignité et la justice :

le renforcement des liens et du soutien;

la justice et la sécurité pour la communauté;

l’indépendance économique et l’éducation;

l'action communautaire et la responsabilité.

Cette stratégie se veut être un document vivant voué à être développé et à changer au fur et à mesure que les procédures de mise en œuvre et les priorités d'action changent au fil du temps, en fonction de l'évolution des besoins de la communauté , lit-on dans le rapport de 20 pages.

Un effort communautaire

Le comité consultatif du Yukon (YAC), qui a rédigé le rapport, est co-présidé par Doris Bill, la chef de la Première Nation de Kwanlin Dün, Jeanie McLean, le ministre responsable du Bureau des affaires féminines, et Ann Maje Raider, la directrice générale de la Liard Aboriginal Women's Society.

Il comprend également des représentants des organisations de femmes autochtones du territoire, des membres de la famille des membres des femmes, filles ou personnes bispirituelles autochtones assassinées et disparues (MMIWG2S+), des membres de la communauté LGBTQ2+, ainsi que des représentants du gouvernement canadien et de la GRC.

La stratégie mise en place, elle, vise à regrouper les efforts de tous les intervenants pour atteindre plusieurs objectifs :

mettre en œuvre une prévention de la violence, une intervention et une réponse aux crises coordonnées et efficaces dans tout le Yukon afin de contribuer à rendre les communautés plus sûres et plus saines pour les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones;

mettre fin à la violence contre tous les autochtones du Yukon, en particulier les femmes, les filles et les personnes bispirituelles;

accroître l'indépendance économique des femmes et des filles autochtones et des personnes bispirituelles;

accroître la sensibilisation du public et l'engagement avec la communauté pour mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones.

Nous nous tenons nous-mêmes, ainsi que nos partenaires et contributeurs, responsables de la mise en œuvre de la stratégie , prévient aussi le rapport.

Dans un communiqué, la chef Doris Bill se dit fière du travail accompli, mais reconnaît que les années à venir demanderont beaucoup de travail.

Je sais qu'il s'agit d'un point de départ, et nous devons maintenant être beaucoup plus nombreux à nous rassembler pour mener à bien le travail de mise en œuvre de ce plan , affirme-t-elle.