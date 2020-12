66 mesures pour améliorer le transport dans le Nord de l’Ontario

Le plan prévoit notamment la poursuite des projets d’élargissement des autoroutes — comme la route 11/17 au nord-est de Thunder Bay, la route 69 au sud de Sudbury et la route 17 près de Kenora — et des actions visant la possibilité d’un retour d’un service de train de passagers dans le Nord de l’Ontario.

D'après cette ébauche, le gouvernement compte générer et maintenir 4 370 emplois directs et indirects dans le secteur de la construction dans le Nord de l'Ontario , a déclaré la ministre des Transports, Caroline Mulroney, en conférence de presse.

Le ministère des Transports vise également l’expansion du service d’autobus et l’amélioration et la construction d’aires de repos, dont quatre nouvelles qui avaient été annoncées quelques semaines plus tôt.

Dans son plan intitulé Relier le Nord : ébauche du Plan de transport pour le Nord de l’Ontario, le gouvernement provincial souligne avoir investi 625 millions pour l’année 2020-2021.

Nous voulons le faire correctement, sans prendre aucun raccourci Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce et député de Nipissing

Pour plusieurs de ces projets, comme la poursuite des travaux de la route 69, aucune échéance ni aucun budget précis n’est annoncé dans ce nouveau plan.

Nous avons beaucoup de projets en cours avec des calendriers différents, nous voulons nous assurer que nous le faisons bien et que nos plans répondent directement aux besoins que nous entendons des parties prenantes , a par ailleurs ajouté la ministre Mulroney.

C'est un document vivant, il va évoluer en fonction des consultations que nous mènerons auprès des communautés locales , a précisé la ministre des Transports.

La province s’affairait déjà en mars dernier à élargir un segment de 11 kilomètres de la route 69 au sud d’Alban. Celui-ci devrait être terminé en 2021.

Une aide financière supplémentaire d’environ 10 millions de dollars a déjà été accordée pour des projets de réfection des routes du Nord dans le cadre du Plan d’action de l’Ontario contre la COVID-19  (Nouvelle fenêtre) .