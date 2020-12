La Baie conteste le confinement de ses magasins en Ontario devant les tribunaux

Selon le gouvernement ontarien, la décision de restreindre ces commerces aux commandes à emporter et aux livraisons vise à limiter les contacts et freiner la propagation de la COVID-19.

La Compagnie de la Baie d'Hudson rétorque dans un recours judiciaire qu'il s'agit d'une approche « déraisonnable et inéquitable ».

L'entreprise ajoute qu'il est possible de protéger la santé publique sans mettre en péril le gagne-pain de milliers de travailleurs du secteur du commerce de détail.

Selon La Baie, les données provinciales montrent que les consommateurs ne constituent pas un vecteur important de la transmission du coronavirus.

Les restrictions sont incohérentes et dénuées de logique et de constance.

Le confinement à la fin novembre des commerces non essentiels dans les zones chaudes de Toronto et de Peel a suscité une levée de boucliers de la part de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui a accusé le gouvernement Ford de privilégier les grandes surfaces, qui peuvent rester ouvertes si elles vendent des produits alimentaires, par exemple.

Au début décembre, une quarantaine de grandes chaînes, y compris La Baie, avaient demandé à l'Ontario dans une lettre ouverte d'autoriser tous les commerces à ouvrir leurs portes, mais en limitant le nombre de clients.

Les grands détaillants proposaient une capacité d'accueil réduite à 25 % pour les magasins non essentiels, alors que la consigne provinciale est de 50 % moins de clients pour les commerces essentiels. Le gouvernement Ford avait rejeté cet appel.

Le confinement à Toronto et dans la région de Peel touche 12 succursales de La Baie. Lors du premier jour du confinement, la compagnie avait gardé son magasin du centre-ville de Toronto ouvert, sous le prétexte que l'un de ses étages abritait une épicerie.

La Baie soutient dans le cadre de son recours judiciaire que le gouvernement provincial n'a jamais expliqué pourquoi ses magasins étaient confinés.

L'Ontario n'a offert aucune explication ou justification pour ce revirement, qui exclut La Baie tout en permettant à d'autres grandes surfaces comme Walmart, Costco et Canadian Tire de rester ouvertes et de vendre tous leurs produits non essentiels, y compris des produits aussi vendus par La Baie et d'autres détaillants, petits ou grands.

La Baie (documents judiciaires)