Place aux jeunes : Double the trouble, le groupe musical des jumeaux Wrigley

Les jumeaux Luc et Aidan Wrigley ont grandi au Manitoba en faisant de la musique avec leurs parents. À 16 ans et avec deux CD sur le marché, ils veulent « inspirer les jeunes à jouer de la musique métisse, juste pour que ça continue ».

Dans le cadre de la série Place aux jeunes, Radja Mahamba a rencontré ces jumeaux dynamiques qui, avec leur groupe Double the trouble, ont donné des spectacles un peu partout au pays.

Notre style de musique est plutôt folk, explique Aidan. On joue aussi beaucoup de chansons métisses au violon.

Luc renchérit : On est Métis, donc c’est important de jouer ce qu’on joue, pour l’avenir, parce qu’on n’entend pas beaucoup de chansons métisses. On essaie d’incorporer d’autres styles de musique avec le style métis pour que d'autres puissent l’écouter et dire wow! je ne savais pas que des gens faisaient ça.

Tous les deux violonistes, ils sont accompagnés à la guitare par leur père Rob, et parfois leur mère se joint à eux, bien qu’elle n’aime pas être à l’avant-plan, disent les deux frères.

Eux qui ont passé leur jeunesse à faire quelque chose d’intéressant et amusant , voient maintenant leur père comme un autre membre du groupe .

On voit notre père un peu comme coach et comme notre père aussi, mais c’est un autre membre de notre groupe, on est tous égaux , dit Aidan.

C’est un de nos meilleurs amis. Aidan Wrigley

Quant au nom du groupe, il tombait sous le sens, explique Luc. T’entends beaucoup de gens dire : "Oh, des jumeaux! Double the trouble!"

Mais ces jumeaux-ci, qui ont une grande complicité et qui savent s’amuser, se donnent aussi une certaine mission : donner une place à la musique métisse dans le coeur des jeunes, pour l'avenir de leur culture.