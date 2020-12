Près de 100 000 $ d’aide d’urgence distribué à quatre institutions culturelles

La Société historique de Stanstead et le Musée Beaulne de Coaticook bénéficieront de plus de 31 000 $ chacun. Le Centre culturel et du patrimoine Uplands, à Sherbrooke, recevra quant à lui près de 21 000 $ et le Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est touchera environ 14 500 $.

Pour le directeur-conservateur du musée Beaulne François Thierry Toé, cette annonce, en plus des subventions salariales accordées plus tôt cette année, représente un vrai baume pendant la pandémie et lui permettent notamment de garder ses employés.

L’aide du gouvernement fédéral est une véritable bouffée d’air au musée. [...] Ça nous permet de garder la tête hors de l’eau. François Thierry Toé, directeur-conservateur du musée Beaulne

Il explique que ces fonds seront aussi utilisés pour mener des projets numériques et pour se préparer à la réouverture du musée.

Cette aide provient d'une enveloppe de 500 millions de dollars créée par le gouvernement fédéral pour soutenir les organismes culturels et sportifs affectés par la COVID-19.