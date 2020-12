Haine en ligne : « Je m’y attendais un peu, mais pas à autant », dit Caroline Néron

Je m’y attendais un peu, mais je ne m’attendais pas à autant, a-t-elle expliqué, jeudi, en entrevue à Tout un matin. Je trouve ça triste, mais la vérité est que je ne vais pas lire ces messages-là alors je n’ai pas été affectée personnellement.

Le message publié sur Facebook par l’équipe des réseaux sociaux de District 31 évoque des jugements sur le physique ou la vie privée de la comédienne.

Selon Caroline Néron, c’est également la faillite de son entreprise de bijoux l’an dernier qui pourrait être à l’origine de ces critiques. Les rôles et les opportunités que j’ai eus dans ma vie, je les ai créés, j’ai créé ma chance, a-t-elle déclaré. Peut-être que vu de l’extérieur, ça a l’air facile, ça dérange, particulièrement dans une période de pandémie, où beaucoup de gens se retrouvent un peu à la même place dans laquelle j’ai été avec ma faillite.

Je me suis relevée vite, peut-être trop vite pour certains, [mais] les gens ne sont pas conscients à quel point on travaille fort.

Des répercussions sur sa fille

Très heureuse de jouer le rôle de Pascale Lanier dans District 31, Caroline Néron se concentre sur son travail d’actrice dans la série qu’elle prend très à cœur. Les gens pourront juger s’ils aiment ou pas, mais, moi, je me fie au réalisateur, aux gens de l’équipe. Si eux sont satisfaits, moi, je suis satisfaite.

Ce qu’elle déplore le plus, c’est l’effet de ces commentaires sur sa fille, qui en a pleuré. Je trouve ça triste que ma fille ait à subir le contrecoup de ce que moi je vis.

Caroline Néron lui a expliqué que plus tu es connue, plus tu vas avoir des gens qui ne vont pas t’aimer et des gens qui vont t’aimer.

Elle préfère donc se concentrer sur les nombreux messages positifs qu’elle a reçus ces derniers jours. J’ai eu une grande vague d’amour , a-t-elle confié.

De la pitié pour ceux et celles qui la critiquent

Quant à ses détracteurs et directrices, Caroline Néron croit que les commentaires haineux viennent surtout de personnes malheureuses nourries par la négativité ambiante. Tu as envie de cracher ton venin sur à peu près n’importe quoi et peut-être que je suis une bonne cible pour ça.

J’ai un peu de pitié et beaucoup de compassion pour les gens qui en sont rendus là dans la vie, qui ont besoin d’aller cracher leurs états d’âme sur des réseaux sociaux, car ils n’ont personne à qui parler, ils n’ont pas de ressources ou ils ne savent pas quoi faire.

Si tu n’as rien fait [de méchant], continue de pousser, poursuis tes rêves, fous-toi de la critique puis avance , a-t-elle aussi dit à sa fille, qui souhaite devenir comédienne.