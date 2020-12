Des députés de l’Okanagan déçus de la suspension des vols d’Air Canada à Penticton

Des politiciens des régions de l'Intérieur déplorent la décision d'Air Canada de suspendre les vols à destination et en provenance de l'aéroport régional de Penticton à compter de janvier 2021.

Les vols d’Air Canada à destination et en provenance de Penticton seront suspendus à partir du 11 janvier, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

La compagnie aérienne justifie sa décision par un nombre de passagers inférieur à 8 % de ce qu'il était avant la COVID-19.

Elle indique aussi qu'un manque de soutien financier des différents niveaux de gouvernement et la poursuite des restrictions de voyage au pays ont mené à ce choix.

Une décision surprenante

Le député de South Okanagan-West Kootenay, Richard Cannings, déclare que la décision de suspendre les vols est un peu surprenante , sachant qu'Air Canada négocie avec le gouvernement fédéral des options de sauvetage.

Pour le député Cannings, ces vols sont cruciaux pour les petites villes comme Penticton.

Les vols sont vraiment importants pour les personnes qui voyagent non seulement pour voir leurs amis ou partir en vacances, mais aussi pour les hommes d'affaires qui vivent dans l'Okanagan et doivent se rendre occasionnellement à leur siège social situé dans d'autres régions , a-t-il déclaré.

Le député de Penticton, Dan Ashton abonde aussi dans ce sens.

Il affirme que l'interruption du service d'Air Canada aura un impact substantiel sur les voyageurs des municipalités du sud de l'Okanagan.

Maintenir ce service de vol - même à un niveau réduit - est impératif pour cette région , a-t-il déclaré durant une entrevue à l'émission Radio West, de CBC.

La compagnie aérienne assure des vols quotidiens à destination et en provenance de Vancouver, à partir de Penticton.

Il craint que l’arrêt temporaire de ces vols ne mène à une suspension définitive.

Selon lui, il est de plus en plus difficile d'obtenir des vols à destination et en provenance de certaines communautés rurales.

Une fois que vous avez perdu votre service, il est toujours plus difficile de le récupérer , dit-il.

En novembre, Air Canada a annoncé qu'elle allait réduire ses services sur 95 liaisons, notamment dans les provinces de l'Atlantique.

Avec les informations de Radio West et d’Yvette Brend