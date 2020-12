COVID-19 : L'Outaouais et Ottawa déplorent respectivement un nouveau décès

Le dernier bilan de la COVID-19 en Outaouais s'alourdit d'un nouveau décès et de 27 nouveaux cas.

Le nouveau décès rapporté par la santé publique, jeudi, a eu lieu à la résidence privée pour aînés ( RPArésidence privée pour aînés ) Villa des Brises à Gatineau.

L'Outaouais compte maintenant 89 décès et 3 833 cas depuis le début de la pandémie.

Les établissements pour personnes âgées de la région qui font face à des éclosions ont signalé plusieurs nouvelles infections. Trois nouveaux cas se sont ajoutés, jeudi, au nombre de personnes infectées par le coronavirus au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) La Pietà où on rapporte 9 cas actifs, 15 personnes rétablies et 2 décès.

Le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée La Petite-Nation rapporte quatre nouvelles infections ce qui porte à 27 le nombre de cas actifs. Les résidences privées pour aînés Domaine Notre-Dame et Pavillon de la Paix rapportent toutes deux un nouveau cas au sein de leur établissement.

À l'échelle du Québec il y a 1 842 nouveaux cas de COVID-19 et 33 décès supplémentaires.

Le nombre total de personnes infectées au Québec depuis le printemps s'élève à 158 310 dont 7 382 qui ont perdu la vie.

À Ottawa

Ottawa recense aussi un nouveau décès jeudi. Selon les dernières données de Santé publique Ottawa (SPO), 383 personnes sont mortes de la COVID-19 sur le territoire de la ville depuis le début de la pandémie.

SPOSanté publique Ottawa enregistre 31 nouvelles infections pour un total de 8 894 depuis que le bureau de santé régionale a commencé à colliger les données de la COVID-19.

Parmi les personnes infectées, 30 sont à l’hôpital et deux demeurent aux soins intensifs.

Une nouvelle éclosion a été rapportée à l’école secondaire St-Patrick, où un élève a testé positif au coronavirus.

Il y a 29 éclosions en cours au sein des établissements de santé, des écoles et de la communauté à Ottawa selon SPOSanté publique Ottawa .

En Ontario, on recense, jeudi, le plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus en une journée depuis le début de la pandémie. Un record de 1 983 nouvelles infections a été confirmé par la santé publique qui enregistre aussi 35 nouveaux décès.

Depuis janvier dernier, il y a eu un total de 134 783 cas de COVID-19 en Ontario et 3 871 décès dans la province.