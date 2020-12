Des enseignants veulent faire partie des personnes vaccinées prioritairement

Alors que le nombre de cas quotidien de COVID-19 est toujours important au Manitoba, l'enseignant Matt Fabbri limite ses contacts à sa femme et ses enfants seulement.

Pour autant, en raison de son métier, cela ne signifie pas que ses contacts ont été réellement réduits. Je vois des dizaines de personnes chaque semaine, dit-il.

Matt Fabbri estime voir de 45 à 60 élèves toutes les semaines, auxquels s’ajoutent environ 60 collègues qui travaillent en proximité rapprochée avec des jeunes.

Matt Fabbri voit encore des dizaines de personnes par semaine à cause de son travail d'enseignant. Photo : Radio-Canada

Alors que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada déploieront les vaccins contre la COVID-19 dans les semaines à venir, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a recommandé plusieurs groupes prioritaires immédiats, y compris les résidents et le personnel des foyers de soins de longue durée, les travailleurs de la santé de première ligne, les aînés et les Autochtones des collectivités rurales ou éloignées.

Cependant, il n’y a pas de recommandation claire concernant les personnes qui devraient être vaccinées après ces groupes prioritaires. De nombreuses voix s’élèvent maintenant pour demander que le personnel dans le domaine de l’enseignement soit considéré comme des travailleurs essentiels qui devraient recevoir rapidement un vaccin.

Nous demandons aux gouvernements de veiller à ce que les enseignants soient parmi les premiers à se faire vacciner après les populations vulnérables et nos travailleurs de la santé , déclare Shelley Morse, qui est présidente de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, une alliance de syndicats d'enseignants provinciaux et territoriaux qui représente plus de 300 000 travailleurs de l'éducation à travers le pays.

Shelley Morse est la présidente de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, une alliance de syndicats d'enseignants provinciaux et territoriaux qui représente plus de 300 000 travailleurs de l'éducation à travers le pays. Photo : Fédération canadienne des enseignantes et des enseignant

Les gouvernements devraient considérer les enseignants et les travailleurs de l'éducation parmi les premiers groupes de travailleurs essentiels pour la vaccination, compte tenu des risques auxquels ils sont confrontés actuellement dans leurs salles de classe, y compris une mauvaise ventilation, aucune distanciation physique et des exigences variables en ce qui concerne le port de masque, estime Shelley Morse.

En résumé, les enseignants sont des travailleurs de première ligne sans protection de première ligne , ajoute-t-elle.

Pour que les femmes restent au travail, pour que l'économie se redresse, les écoles doivent rester ouvertes et, pour rester ouvertes, nous avons besoin que les enseignants soient vaccinés. Shelley Morse, présidente de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

La situation dans d’autres pays

D’autres pays, comme le Royaume-Uni et les États-Unis par exemple, ont commencé à intégrer le personnel de l’éducation dans leurs réflexions.

Le secrétaire à l'éducation du Royaume-Uni a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'il envisageait de donner la priorité aux enseignants et au personnel de soutien scolaire après la phase initiale de déploiement du vaccin Pfizer-BioNTech. Le comité des vaccins du Royaume-Uni a suggéré que les personnes les plus à risque de contracter le coronavirus en raison de leur travail (comme les premiers intervenants, les militaires, les enseignants et les travailleurs des transports publics) pourraient être prioritaires dans une deuxième phase.

Aux États-Unis, alors que de nombreuses écoles n'offrent toujours que l'apprentissage à distance, les enseignants et le personnel scolaire devraient faire partie de la deuxième phase de vaccination pour permettre la réouverture sûre, ordonnée et opportune des écoles , a déclaré le président de la Fédération américaine des enseignants, Randi Weingarten, au site Politico.

En Russie, dans le cadre d'un vaste effort de vaccination, les responsables ont inclus les enseignants parmi les groupes à haut risque encouragés à recevoir Spoutnik V, le vaccin contre la COVID-19 conçu par les Russes.

