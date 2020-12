Démystifier le prénom Kevin avec Pierre-Yves Lord

On dirait qu’il y a quelque chose qui s’est installé dans l’imaginaire collectif à propos du nom Kevin , affirme l’animateur dans la bande-annonce du documentaire produit par Urbania.

En effet, les préjugés et les blagues concernant ce prénom sont bien connus. Afin de redorer leur image , le documentaire donne la parole à plusieurs personnes appelées Kevin, ou l’une de ses variations. Ceux-ci dévoilent qu’on les étiquette comme tannants ou bizarres , certains sentent les préjugés dans leurs recherches d’emploi, et d’autres évoquent même les difficultés amoureuses qu’ils éprouvent à cause de leur prénom.

Selon Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse à l’émission Tout un matin, le documentaire mené par Pierre-Yves Lord procède avec succès à une étude sociologique à la fois drôle et sérieuse. Elle souligne que le film KEVIN nous fait constater que la discrimination sur la base du prénom existe réellement.

Dans les années 1990, ce prénom était pourtant très en vogue : l’acteur Kevin Costner et le jeune héros Kevin McCallister du film Maman, j’ai raté l’avion ! étaient notamment des icônes de la culture pop. Aujourd’hui, ce prénom est la cible de mèmes et de parodies et selon le documentaire, cette perception n’est pas propre au Québec, mais révèle bien un phénomène mondial.

Le documentaire de 60 minutes sera disponible dès le 11 décembre, sur la plate-forme de vidéo sur demande Crave.