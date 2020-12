Toujours pas plus d’ambulances à Lévis : « C’est de la foutaise », déplore Lehouillier

Le maire de Lévis n’a pas mâché ses mots jeudi matin lors d’une conférence de presse pour dénoncer le statu quo du ministère de la Santé, cinq mois après le dépôt du rapport de la coroner Julie Langlois sur le décès de l’ambulancier Hugo St-Onge.

L’homme de 24 ans a succombé à un arrêt cardio-respiratoire en décembre 2017, alors qu’il attendait l’ambulance.

La coroner Langlois avait alors analysé que sa mort aurait pu être évitée si les ambulanciers n’avaient pas mis le double du temps recommandé pour intervenir.

Nous sommes très déçus et nous demandons au ministère de rendre publiques les recommandations du CISSS de Chaudière-Appalaches qui vont à l’encontre de la décision du ministère de la Santé , a dénoncé le maire de Lévis jeudi matin.

Devant l’inaction du gouvernement, la coroner a senti le besoin de rappelé publiquement que l’ajout de ressources ambulancières est impératif sur le territoire de Lévis.

C’est incroyable qu’une coroner, 5 mois après, soit obligée d’intervenir à nouveau pour exiger le minimum requis dans les circonstances , déplore Gilles Lehouillier

Le ministère de la Santé a expliqué à la Ville de Lévis que le service de premiers répondants sur le territoire permet de pallier au service ambulancier.

C’est de la foutaise qu'on utilise l’argumentation des premiers répondants , répond le maire.

Gilles Lehouillier a tenu à rappeler que Lévis ne compte que 8 ambulances comparativement à Sherbrooke qui en a 14. Pourtant, les deux villes ont une population, une superficie et un service de premiers répondants comparables.

On ne demande pas de doubler le nombre d’ambulance et d’être au même ratio que Sherbrooke. On demande une seule ambulance.

Gilles Lehouillier, maire de Lévis