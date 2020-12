Une Manitobaine porteuse d'espoir a besoin d'encouragement à son tour

La jeune femme, maintenant âgée de 20 ans, avait distribué en 2013 des messages de motivations dans les rues de Winnipeg.

Mackenzie Carter faisait partie d'un mouvement appelé Team Inspire , qui encourage les jeunes à rester positifs et à entreprendre de bonnes actions.

Sa famille espère que la communauté pourra à son tour l'encourager, au moment où elle a de graves problèmes de santé.

Mackenzie Carter n'oubliera jamais le moment où sa vie a chamboulé, en juin dernier, en raison d'un arrêt cardiaque.

J’étais en train de prendre ma douche et j’ai fini par m’écrouler, explique-t-elle. Mon petit ami m’a entendue tomber et il est venu me voir, mais j’avais déjà perdu connaissance dans le fond du bain.

Mackenzie Carter, qui a dû être hospitalisée, a reçu son congé de l’Hôpital Saint-Boniface en octobre.

On ne peut pas expliquer le sentiment de rester 118 jours à l’hôpital. Le sentiment de perdre tout ce temps dans une vie , raconte la jeune femme.

« Je suis vraiment reconnaissante d'être toujours là. J'essaie de ne pas être triste parce que je ne devrais pas l'être, je suis toujours en vie », a déclaré Mackenzie Carter. Photo : Nicole Carter

Les spécialistes lui ont diagnostiqué une gastroparésie (une maladie de l’estomac), en plus d'une cardite qui affecte son cœur.

J’ai eu plusieurs chirurgies. On m'a implanté un défibrillateur et j'ai un tube pour mon estomac , dit Mackenzie Carter .

Elle doit retourner à l'Hôpital de Saint-Boniface cette semaine pour une opération à l’estomac, mais elle se sent stressée d'y retourner.

J’étais chanceuse [avant] d’avoir ma famille avec moi, mais maintenant avec la COVID-19 [....] on ne peut voir personne. Mackenzie Carter

À la recherche d'encouragement

Adele Levreault, une amie proche de la famille, a déjà collectionné une douzaine de petites pensées pour Mackenzie Carter de la part de la famille et d’étrangers.

Mackenzie Carter n'avait que 13 ans lorsqu'elle a publié des messages d'espoir dans les rues de Winnipeg en 2013. Sa famille espère maintenant que le public vienne l'encourager. Photo : Nicole Carter

Elle a un énorme cœur. C'est vraiment à propos de son combat maintenant [...] il faut s'assurer qu'elle ne se sente pas seule , souligne Adele Levreault.

La famille demande au public de lui envoyer des cartes et des vœux, adressés au 477 Stalker Bay à Winnipeg.

Ça me laisse voir une lumière au bout du tunnel. Ça me montre que les gens s'en soucient même si je ne les connais pas , note Mackenzie Carter.

Selon les informations de Nelly Gonzalez