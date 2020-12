La Gaspésie enregistre neuf nouveaux cas de COVID-19

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie rapporte jeudi neuf nouvelles infections à la COVID-19 ainsi qu'un 43 e décès, survenu en novembre.

Selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , une cinquième personne résidant au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle est morte de la COVID-19.

Ce décès a été ajouté au bilan du jour suite à une mise à jour , précise le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , qui considère que l'éclosion au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle est terminée.

La région compte actuellement 85 cas actifs de COVID-19 et sept personnes hospitalisées, soit une de plus que la veille.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 374 cas

Bonaventure : 366 cas (+1)

Rocher-Percé : 281 cas (+8)

Côte-de-Gaspé : 378 cas

Haute-Gaspésie : 28 cas

Îles-de-la-Madeleine : 32 cas

Depuis le début de la pandémie, 1460 cas de COVID-19 ont été confirmés dans la région. De ce nombre,1332 personnes sont maintenant considérées guéries.

Au Bas-Saint-Laurent, la MRCMunicipalité régionale de comté de la Matanie enregistre jeudi quatre nouveaux cas de COVID-19. Un huitième décès est également rapporté parmi les résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane.

La MRCMunicipalité régionale de comté de la Matapédia rapporte pour sa part une nouvelle infection.

Mercredi, le bilan de la Gaspésie s'est alourdi de 14 nouveaux cas de COVID-19.

Au Québec, la santé publique fait état de 1842 nouveaux cas de COVID-19 et de 33 décès supplémentaires, dont huit sont survenus dans les dernières 24 heures.