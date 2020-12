Taylor Swift lance un deuxième album surprise en quatre mois

Il s’agit du neuvième album studio pour l’artiste et sa troisième parution de l’année si l’on compte le film documentaire Folklore : The Long Pond Studio Sessions lancé sur Disney+ il y a deux semaines, dans lequel elle offre une version dépouillée des chansons de Folklore.

Taylor Swift vue de dos, sur la pochette de son nouvel album, « evermore ». Photo : Page Facebook de Taylor Swift / Beth Garrabrant

Evermore comprend 15 nouveaux titres (17 sur la version physique spéciale), et la chanteuse y renoue avec certains artistes qui avaient collaboré à Folklore, notamment Bon Iver, qui chante avec elle sur la chanson-titre, Evermore. Elle signe aussi un duo avec le groupe Haim sur la pièce No Body, No Crime, et un autre avec le groupe The National, sur la chanson Coney Island.

Dans une série de publications sur Twitter et Instagram, Taylor Swift a détaillé la genèse de son nouvel opus.

En clair, [après Folklore], nous ne pouvions simplement pas nous arrêter d’écrire des chansons. Pour le dire plus poétiquement, c’est comme si nous étions à l’orée des bois folkloriques et que nous avions un choix : nous retourner et revenir en arrière ou nous aventurer encore plus loin dans cette forêt musicale. Nous avons choisi d’errer un peu plus loin.

L’album est aussi une façon pour l’artiste de souligner son 31e anniversaire de naissance, qu’elle célébrera le 13 décembre. Depuis que j’ai 13 ans, j’ai hâte d’avoir 31 ans, parce que c’est mon chiffre chanceux à l’envers. C’est pourquoi je voulais vous surprendre avec [cet album] à ce moment-ci.

Un premier vidéoclip tiré d’Evermore sera lancé, à minuit également, pour la chanson Willow.