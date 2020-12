Solutions Novika de La Pocatière reçoit 900 000 $ d'Ottawa

L’organisme à but non lucratif, affilié au Cégep de La Pocatière, se spécialise entre autres en procédés laser, en analyse et développement de logiciel et en automatisation. Solutions Novika a notamment collaboré à la mise au point d’équipement pour le domaine de la santé et à l’amélioration de traitements par laser de haute puissance.

L’aide financière annoncée jeudi matin par Développement économique Canada (DEC) sera dédiée à la bonification du laboratoire d’analyse et de contrôle de la combustion de Solutions Novika, pour un total de 88 505 $.

Une deuxième subvention de 840 725 $ servira à l’achat d’une source laser de 20 kilowatts.

Selon la directrice générale de Solutions Novika, Lorraine Blais, cette source laser de haute puissance permettra de venir en aide à des entreprises d’Amérique du Nord, mais aussi du Japon. L’expertise qu’on a ici est assez pointue , soutient-elle.

Ce sont particulièrement des besoins aux niveaux environnemental et énergétique que nous allons appuyer. Le domaine de l’éolien est aussi un domaine où on a besoin de beaucoup de puissance laser, tout comme le domaine du transport. Lorraine Blais, directrice générale de Solutions Novika

Ces deux projets appuyés par DECDéveloppement économique Canada représentent un investissement total de 1,4 million de dollars pour le CCTTcentre collégial de transfert de technologie de La Pocatière.

Qu'est-ce qu'un centre collégial de transfert de technologie? Les CCTTcentre collégial de transfert de technologie exercent des activités de recherche appliquée, d’aide technique, de formation et de diffusion d’information pour contribuer à des projets d’innovation technologique et sociale au sein d’entreprises et d’organismes, avec la participation d’enseignants et d’étudiants du collégial.

Avec les informations de Patrick Bergeron