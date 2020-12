Le Protecteur du citoyen presse Québec d'améliorer la situation dans les CHSLD

Québec ne peut plus repousser des décisions permettant d’assurer que les droits et la dignité des personnes qui vivent dans des CHSLD soient respectés, conclut le bureau du Protecteur du citoyen dans un rapport intérimaire publié jeudi.

Considérant ce que la pandémie nous a enseigné, aucun retard n’est maintenant acceptable dans les décisions qui permettent de passer à l’action pour y parvenir, écrit-elle.

Le document en question est un rapport d’étape publié dans le cadre d’une enquête spéciale lancée en mai par la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, pour étudier la façon dont Québec a géré la crise de la COVID-19 dans les CHSLD.

Disant vouloir donner la parole à des témoins directs de la crise, le rapport d’une vingtaine de pages ne contient pas de révélations-chocs, mais souligne plusieurs manquements déjà constatés et propose cinq priorités d’action au gouvernement Legault.

Selon la protectrice du citoyen, les premiers éléments d’enquête permettent ainsi d’affirmer que les CHSLD ont été l’angle mort de la préparation à la pandémie, les efforts s’étant massivement concentrés sur les hôpitaux.

La menace que représentait le coronavirus dans les CHSLD a été nettement sous-évaluée par les autorités, ajoute-t-elle. Qui plus est, les CHSLD n’étaient pas outillés pour donner des soins de la même intensité qu’à l’hôpital; or, c’est ce qu’on attendait d’eux au plus fort de la crise .

Elle souligne en outre que les équipements ont été insuffisants et distribués de façon inégale , que la mobilité du personnel a contribué à la propagation du virus, et que la mise à l’écart des proches aidants a porté un dur coup à la santé mentale et physique des résidents.

Elle réitère par ailleurs que des soins et des services de première nécessité – hygiène, aide à l’alimentation et à la mobilité, hydratation – ont été reportés ou annulés , que les renforts sont arrivés tardivement et que le pouvoir décisionnel en CHSLD était éloigné du terrain des éclosions .

Les cinq priorités d'action identifiées par le Protecteur du citoyen Centrer les soins et les services en CHSLD sur les besoins des usagers et usagères en misant sur l’humanisation des soins et la valorisation des personnes proches aidantes;

Assurer la stabilité des effectifs dans les CHSLD et la présence de personnel en nombre suffisant;

Poursuivre la mise en place, dans chaque CHSLD, d’une ou d’un gestionnaire de proximité en mesure d’exercer un leadership local fort;

Implanter dans les CHSLD une culture rigoureuse en matière de prévention et de contrôle des infections qui soit connue de tous et toutes;

Renforcer les canaux de communication, tant sur le plan local et régional que national, pour diffuser des informations et des directives claires et faciliter le partage des meilleures pratiques.

Le rapport final de la protectrice du citoyen dans cette enquête doit être remis à l’automne 2021. Il doit permettre de présenter des pistes de solution pour préparer les CHSLD à affronter de futurs épisodes similaires et plus généralement pour améliorer l’organisation des soins et des services qui y sont offerts.

Mme Rinfret avait déjà conclu dans son rapport annuel 2019-2020, publié en septembre, que le drame incommensurable qui s'est produit dans les milieux de vie pour aînés avait été amplifié par l'inaction gouvernementale des dernières années.

On a pointé du doigt la pénurie de personnel, l’épuisement des effectifs, le manque d’intervenants qualifiés, la vétusté des lieux. Ces problèmes se sont manifestés plus durement qu’à l’habitude, mais ils existaient auparavant et avaient été souvent rapportés au cours des décennies précédentes , indiquait-elle.

En date du 8 décembre, Québec compilait 4573 décès survenus dans des CHSLD ou des unités de soins de longue durée des centres hospitaliers depuis le début de la pandémie, 1319 dans les résidences pour personnes âgées et 379 autres dans des ressources intermédiaires.