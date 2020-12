Ottawa, capitale du film de Noël?

Mel Gibson costumé en père Noël et déambulant sur un terrain boisé à Cantley, le parc de la Confédération qui se donne des airs de Central Park ou le village caméléon d’Almonte qui devient un coquet patelin du Vermont ou de l’Alaska. En 2020, 10 films des Fêtes ont été tournés dans la région de la capitale fédérale.

Les producteurs de films destinés au petit écran semblent avoir un faible grandissant pour la capitale fédérale, son marché By, le canal Rideau ou encore les pistes de ski du mont Pakenham à moins d’une heure de route.

Cet intérêt ne se dément pas, confirme le Bureau de cinéma d’Ottawa : les tournages de longs métrages de Noël ont bondi d’un seul en 2016 à 10, cette année, malgré la pandémie.

Dans la comédie noire « Fatman », Mel Gibson incarne un père Noël peu conventionnel. Photo : Saban Films

Quelques-uns des films de Noël tournés dans la région en 2020 : Fatman

Sleigh Bells in the Snow

Unlocking Christmas

Once Upon a Christmas

The Christmas Setup

Christmas Unwrapped

Ces productions de plus en plus nombreuses entraînent des retombées, entre autres économiques, pour différents intervenants et artisans du milieu, mais aussi pour des commerçants gravitant autour des plateaux de tournage.

La variété des paysages

Le parc de la Confédération est souvent utilisé pour tourner des scènes qui se déroulent à Central Park, à New York. Photo : Radio-Canada / Guillaume Lafrenière

La présidente du conseil d’administration du Bureau du cinéma d’Ottawa, Catherine Callary, avance que l’impact économique des productions cinématographiques à Ottawa pour l’année en cours se chiffre à 25 millions de dollars. De ce montant, 14 millions sont attribuables aux films de Noël uniquement.

Selon Mme Callary, le Bureau attire les producteurs grâce à un outil marketing dont la stratégie mise sur l’aspect polyvalent de certains quartiers ou attractions de la capitale, dont le Glebe, le théâtre Mayfair, la patinoire devant l’Hôtel de Ville, par exemple. La variété des paysages de la région, aisément accessibles, s’avère aussi un attrait indéniable.

Catherine Callary, présidente du conseil d’administration du Bureau du cinéma d’Ottawa Photo : Radio-Canada / Guillaume Lafrenière

On met en valeur cette juxtaposition entre urbain et rural, le champêtre, les beaux villages, les bâtiments patrimoniaux [...] pour démontrer aux producteurs qu’on a tout ça à proximité. Catherine Callary, présidente du conseil d'administration, Bureau du cinéma d'Ottawa

De plus, le Bureau garde le cap sur son projet de studio d’enregistrement multifonctionnel dans l’ouest de la ville, dont la première pelletée de terre est prévue en 2021. Mme Callary avance qu’un tel complexe cinématographique attirera davantage de productions en offrant la possibilité de recréer n’importe quel décor ou environnement à l’aide d’écrans verts et de technologies de pointe.

Ça donne beaucoup de flexibilité et de dextérité à l’industrie et ce sera important dans les années qui viennent , fait-elle valoir.

Travailler à la maison

Gabrielle Taché Smith est coordonnatrice de production. Photo : Radio-Canada / Guillaume Lafrenière

L'Ottavienne Gabrielle Taché Smith veut faire du cinéma depuis qu’elle est toute petite. Aujourd’hui, la coordonnatrice de production travaille à temps plein là où elle a grandi. Elle a notamment pris part au tournage de Sleigh Bells in the Snow, dont la scène finale a été captée sur les pistes de ski du mont Pakenham, à la fin du mois de novembre.

Je voulais déménager à Toronto, mais j’ai découvert qu’il y avait une communauté croissante ici, alors pourquoi je déménagerais dans une grande ville quand je peux rester ici et faire la même chose? [...] J’adore travailler dans la ville où je suis née et j’habite. Gabrielle Taché Smith, coordonnatrice de production

Cette dernière constate avec bonheur que la communauté cinématographique d’Ottawa est en expansion. Elle ajoute que trois équipes, comptant entre 40 et 75 professionnels travaillent à temps plein dans la région, peuvent chacune réaliser jusqu’à 8 films par année.

Selon Mme Taché Smith, la capitale fédérale n’a rien à envier à Vancouver et à Toronto arborant fièrement l’étiquette de villes de cinéma. On n’est pas au même niveau parce que c’est encore une communauté en croissance, mais on s’approche. Il y a de plus gros films qui viennent faire leur tournage à Ottawa , soutient-elle.

L'équipe de tournage de «Sleigh Bells in the Snow» en action dans le secteur du mont Pakenham, à l'ouest d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Guillaume Lafrenière

La coordonnatrice de production se dit fière de voir Mel Gibson, ou encore le comédien de la série à succès This is Us Justin Hartley, fouler le sol des lieux qu’elle connaît.

Je pense qu’on va continuer à grossir, avec des films d’envergure à plus gros budget, mais quand même continuer avec ces films qu’on fait en ce moment, du genre Hallmark , se réjouit-elle.

Quoique parfois saturée de la neige artificielle qui envahit son lieu de travail, Gabrielle Taché Smith confie à quel point elle est reconnaissante d’être plongée en quasi-permanence dans l’esprit des Fêtes… même en plein été, à 35o Celsius.

On se fait payer et on fait quelque chose qu’on aime faire. C’est la magie de Noël toute l’année! conclut-elle en riant.

Jouer, malgré la pandémie

La comédienne Cassandre Mentor. Photo : Agence Mensour

Malgré la fermeture des salles de spectacle, la comédienne de théâtre Cassandre Mentor a pu continuer à travailler au cours des derniers mois.

Elle a décroché des rôles dans deux projets tournés dans la région. Si elle a hérité de quelques répliques dans Homemade Christmas, elle a obtenu cinq jours de tournage pour Once Upon a Christmas, dans lequel elle incarne la meilleure amie de l’actrice principale.

Tourner dans ces deux films de Noël a été un moyen de continuer de jouer et de gagner ma vie comme comédienne. Ça a fait du bien financièrement, c'est certain. Cassandre Mentor, comédienne

S’avouant un peu inquiète, au départ, de se retrouver sur un plateau avec une grande équipe en temps de COVID-19, Cassandre Mentor mentionne qu’elle s’est rapidement sentie en sécurité grâce à la qualité des mesures sanitaires en place.

Il y avait des secouristes sur place, tout le monde a fait des tests de dépistage, négatifs, et tous les techniciens portaient un masque ou une visière , se souvient la comédienne.

Cette dernière, qui a débuté à Montréal, fait valoir qu’ Ottawa est de plus en plus alléchante pour les artisans à la recherche d’occasions de travail. Des fois, je peux recevoir six demandes d'audition par semaine, surtout pour des tournages de films de type Hallmark , précise-t-elle, estimant que la capitale fédérale est en voie de se comparer aux grandes villes de cinéma.

« Un buzz autour d’Almonte »

Claire Cloutier est copropriétaire d'un restaurant situé dans l'ancienne poste d'Almonte. Photo : Radio-Canada / Guillaume Lafrenière

Le pouvoir d’attraction d’Ottawa tient aussi à la possibilité d’accéder à des sites au cachet plus rural ou typique, en moins de 60 minutes de déplacement.

Le village d’Almonte, situé à une quarantaine de minutes à l’ouest d’Ottawa, a particulièrement la cote, depuis cinq ans, au point d'avoir récemment fait la manchette dans le New York Times (Nouvelle fenêtre) .

Claire Cloutier et son mari Steve Falsetto ont ouvert un restaurant italien au coeur d’Almonte en 2011. Depuis cinq ans, le Café Postino et les commerces voisins sont approchés tous les ans pour servir de décor dans un film des Fêtes.

Les histoires sont quand même un peu simples, c’est toujours des amoureux qui se rencontrent , s’amuse Mme Cloutier en évoquant les nombreuses productions du studio Hallmark qui se sont déplacées dans la municipalité de 5000 habitants.

C’est bien! C’est sûr que ça amène d’autres gens dans notre petit village. Et [les productions] embauchent des gens d'Ottawa. Claire Cloutier, copropriétaire du Café Postino à Almonte

Chaque fois que son restaurant devient le théâtre d’un long-métrage de Noël à saveur romantique, la propriétaire doit prendre congé et accepter que l’établissement soit presque totalement transformé pour les besoins du scénario. Elle doit ensuite tout nettoyer avant de pouvoir reprendre ses activités.

Avec son toit vert, le vieux bureau de poste d'Almonte, qui abrite aujourd'hui le Café Postino, fait partie du décor dans plusieurs scènes. D'autres commerces ayant pignon sur rue, dont L.G. Lee & Sons, ont aussi été utilisés comme décor. Photo : Radio-Canada

Ce sont des films à petit budget , mentionne-t-elle pour justifier la maigre compensation monétaire qui lui est versée.

Claire Cloutier continue tout de même de prêter le Café Postino car elle aime reconnaître son environnement dans les films qu’elle se fait un devoir de visionner à leur sortie.

C'est vraiment cool de voir l’arrière-scène et de rencontrer les acteurs , ajoute-t-elle.

