Une petite fille à lunettes qui a du mordant

Julie Vallée-Léger et Francis Monty ont créé une bande dessinée sur une petite fille vive et intello.

Je ne suis pas considérée comme une personne drôle, dans la vie. Je suis toujours entourée d’acteurs qui font les clowns. Mais Francis, lui, il me trouve drôle , dit Julie Vallée-Léger en rigolant.

Francis Monty et Julie Vallée-Léger travaillent ensemble depuis des années. Il est dramaturge et elle est scénographe; leur dialogue entre mots et matière a matérialisé l’univers des 15 pièces bâties en équipe au sein du Théâtre de la Pire espèce. Avec la fermeture des salles, leur ping-pong créatif a trouvé un nouvel exutoire : la BD. Ça fait longtemps qu’on y pense, à la bande dessinée. Chaque fois que je disais une blague, Francis la notait. De nos discussions et de nos fous rires sont nées les Chroniques de lapetite fille à lunettes, ou PFAL , raconte celle qui travaille en scénographie depuis 18 ans.

Un extrait de la bandedessinée «Chroniques de la petite fille à lunettes» Photo : Julie Vallée-Léger

Entre deux décors, Julie Vallée-Léger a toujours eu une passion pour le dessin et la linogravure. Elle s’offrait souvent des résidences personnelles , au cours desquelles elle s’isolait, par exemple, dans un chalet pendant deux semaines pour approfondir ces autres pratiques, à ses frais. Avec Connexion création, celle qui se greffe normalement aux projets est devenue la porteuse principale de sa propre idée. Si elle avait tout d’abord en tête l’intention de contacter des maisons d’édition, le fait de pouvoir publier rapidement ses bandes sur le web a été une révélation. Ça m’a vraiment aidée! J’ai retrouvé le contact avec le public, d’une certaine manière , souligne-t-elle.

Lancer ces petites histoires personnelles dans l’univers l’a tout d’abord intimidée. Sur le papier, pas d’artifice; il n’y a que la main sur le crayon. Et quand on dessine dans l’ombre de géants comme Uderzo ou Quino, il faut savoir apprivoiser nos lignes croches qui réussissent, malgré leurs imperfections, à transmettre une émotion bien réelle.

C’est qu’il s’en passe, des choses, dans la tête de cette petite héroïne à lunettes. La jeune fille est une drôle de bestiole, à mi-chemin entre Mafalda et les marionnettes de Punch and Judy. Neuroatypique, intello, vive et un peu snob, mais juste assez cinglante, la PFAL est toujours en train de se creuser les méninges pour comprendre le monde dans lequel elle vit. Il s’agit de saisir les incohérences de ce qui nous entoure avec humour, décalage et un soupçon d’espoir. C’est aussi une manière de rire de moi-même, quand je me retrouve prise dans mes réflexions profondes , résume Julie Vallée-Léger.

De la grand-mère voyageuse à la petite Miss Couette, la bédéiste espère tout de même voir ses personnages exister dans un vrai album. Pour celle qui a déjà coécrit Le bestiaire d’objets et qui adore relier ses propres livres, rien ne vaut le sentiment de tenir un volume entre ses mains. Même si le théâtre risque de l’entraîner dans un tourbillon avec le retour des beaux jours, au printemps prochain, il y a tout à parier qu’apparaîtra une nouvelle bouille dans les rayons des librairies dans les mois à venir.

Pour en savoir plus sur le travail de Julie Vallée-Léger, consultez son site web  (Nouvelle fenêtre) .