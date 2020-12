Tous les paliers décisionnels s'accordent pour serrer la vis aux contrevenants dès maintenant, affirme Robert Pigeon, président de l’Association des directeurs de police du Québec au micro de l'émission matinale Première heure, jeudi.

C'est ce qu'on va faire à compter d'aujourd'hui, remettre des constats d'infraction sur-le-champ. Robert Pigeon, président de l’Association des directeurs de police du Québec

L'objectif n'est pas de donner des contraventions pour le plaisir , mais bien de freiner la pandémie qui ne cesse de gagner du terrain au Québec, assure M. Pigeon.

Sincèrement, on souhaite freiner la propagation de la pandémie. On ne souhaite pas donner des constats. On souhaite que les gens se conforment aux règles, mentionne celui qui est également le directeur du Service de police de la Ville de Québec

Robert Pigeon, chef de police de la Ville de Québec et président de l’Association des directeurs de police du Québec Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Travailler avec la minorité

Préoccupé par l'augmentation des cas et la capacité du système de santé à absorber la hausse des hospitalisations liées à COVID-19, le premier ministre François Legault a déclaré mercredi qu'une minorité de Québécois met en danger la majorité.

Robert Pigeon souligne que les policiers du Québec constatent la même chose sur le terrain et que c'est auprès d'eux que les forces de l'ordre vont travailler .

Les propos de M. Pigeon se traduisent notamment par une présence policière accrue dans les centres commerciaux, sur la rue et dans les autopatrouilles dès maintenant.

Il y aura une mobilisation des forces policières pour la période des fêtes à la grandeur du Québec pour s'assurer que les décrets sont respectés. Il y aura des effectifs dédiés à répondre aux appels à la grandeur du Québec pour prendre charge du phénomène. Robert Pigeon, président de l’Association des directeurs de police du Québec

François Legault s'est résigné à annuler les deux rassemblements permis à Noël, en zone rouge Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Finie la prévention

Depuis le début de la pandémie, les policiers sont la plupart du temps intervenus sans donner de constat d'infraction. La sensibilisation auprès des contrevenants était la règle.

La donne a toutefois changé le 3 décembre dernier lorsque la juge Marie-Josée Hénault de la Cour du Québec a décidé que la Loi sur la santé publique et les décrets qui en découlent sont d'applications strictes.

Dans notre langage à nous, ça veut dire que nous ne sommes plus obligés de déceler une intention coupable. C'est comme quelqu'un qui passe sur un feu rouge, on n'a pas à démontrer son intention coupable. C'est un constat qui lui est remis à ce moment-là , commente Robert Pigeon.

La décision de la juge Hénault se traduira donc sur le terrain par moins de discussions entre les contrevenants et les policiers avant que ces derniers agissent.

Avant, on devait donner l'ordre à la personne de porter son masque, lui donner le temps et l'opportunité de le faire, et en cas de non-collaboration, un constat était émis. Maintenant, avec cette décision du tribunal, on peut tout de suite donner un constat d'infraction sans aucun avertissement. Robert Pigeon, président de l’Association des directeurs de police du Québec

Le ton va changer

Robert Pigeon assure toutefois que le pouvoir discrétionnaire existe toujours et sera appliqué dans certains cas.

On a toujours la possibilité de ne pas faire l'application stricte. Si quelqu'un a oublié [de façon non intentionnelle] son masque avant d'entrer dans un commerce et retourne à sa voiture, je ne sais pas si on sera dans l'application stricte à ce moment-là. C'est à chaque policier de voir à ça. , illustre M. Pigeon.

Mais chose certaine, nous ne sommes plus dans la même tolérance qu'avant. Il faut s'attendre à ce que le ton change. Robert Pigeon, président de l’Association des directeurs de police du Québec

Les partys seront sanctionnés. Photo : iStock

Le protocole des résidences privées

Les policiers ont également un protocole à suivre pour leurs interventions dans les résidences privées.

Seuls les mêmes occupants d'une même adresse peuvent se trouver ensemble dans une résidence. Votre beau-frère de Montréal ne pourra donc pas se rendre dans votre maison de Québec pour le réveillon.

Sans entrer dans une maison, un policier qui constatera à Noël un rassemblement interdit pourra donc donner un constat d'infraction malgré la pleine collaboration de l'occupant qui lui a ouvert la porte.

S'il y a résistance et que les personnes ne veulent pas ouvrir, à ce moment-là, les policiers déterminés à entrer à l'intérieur, ils vont procéder par l'obtention d'un télémandat , précise Robert Pigeon.

Avis à ceux qui veulent louer un chalet dans un bois lointain pour fuir la zone rouge, les règles de la région de votre résidence principale vous suivent là où vous allez.

Si on va en zone orange, mais que notre région d'origine est rouge, les règles en zone rouge seront appliquées. On ne peut donc pas se louer un chalet en zone orange et aller y faire un party , mentionne Robert Pigeon.

Rappelons qu'une alerte a été envoyée mercredi après-midi pour rappeler aux Québécois les consignes sanitaires et les sanctions auxquelles ils s'exposent s'ils ne les respectent pas.